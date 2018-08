Rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie

W lipcu 2018 r. w Europie sprzedano zdecydowanie więcej samochodów elektrycznych, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale w porównaniu do czerwca wyniki sprzedaży pojazdów elektrycznych były zdecydowanie gorsze.

W lipcu 2018 roku w Europie sprzedano ponad 27,2 tys. samochodów elektrycznych, co było wynikiem lepszym o 30 proc. w porównaniu do lipca 2018 roku, ale zdecydowanie gorszym niż w czerwcu 2018 r., kiedy to na europejskie drogi wyjechało ok. 38 tys. samochodów z napędem elektrycznym.

Od początku 2018 roku w starym kontynencie sprzedano prawie 212,4 tys. samochodów elektrycznych, co jest wynikiem lepszym o 41 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Najwyżej w europejskim rankingu sprzedaży sklasyfikowany jest Nissan Leaf, którego w sprzedaż w lipcu była na poziomie nieco ponad 4 tys.szt., a okresie styczeń – lipiec 2018 roku przekroczyła poziom 22 tys. Pierwszą trójkę tego rankingu uzupełniają Renault Zoe, którego w lipcu sprzedano 1,9 tys. a w tym roku ponad 18,9 tys. i BMW i3 ze sprzedażą odpowiednio na poziomie prawie 1,7 tys. i ok. 13 tys.

CIRE.PL