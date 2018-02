Kurtyka: 13 mld złotych w dekadę na elektromobilność w Polsce

Wiceminister energii Michał Kurtyka na European Industry Day. For. MPiT

– Milion pojazdów elektrycznych w 2025 roku to nie sprawa możliwości, a chęci. Technicznie jesteśmy na to gotowi – powiedział na konferencji Euroepan Industry Week, wiceminister energii, Michał Kurtyka. Oszacował, że na rozwój branży Polska przeznaczy 13 mld złotych w następnym dziesięcioleciu.

– Pojazd elektryczny może być narzędziem walki ze smogiem. To potwierdziło naszą intuicję, jaką wyczuliśmy 2 lata temu – powiedział. – W kontekście polskiego miksu energetycznego przygotowane badania potwierdzają, że elektromobilność ma sens i pomaga zmniejszyć emisję pyłów i CO2. Mam poczucie, że elektromobilność pobudza także naukowców i ekspertów do badań. To bardzo ważne – powiedział.

– Daliśmy sobie czas z ówczesnym wicepremierem Morawieckim (obecnie premier RP – przyp. red.) okres przygotowawczy. Jesteśmy w połowie drogi. Przyjęta ustawa o elektromobilności, podpisana przez prezydenta RP, to szansa na stworzenie rynku – ocenił minister. – Wiemy, że będzie potrzebny proces doprecyzowania tak, aby były one jak najbardziej przyjazne przedsiębiorców, aby pobudzić sektor. Rok 2018 to czas implementacji ustawy i jej doprecyzowania – powiedział.

– Drugą sprawą jest finansowanie, a więc fundusz na rzecz niskoemisyjnego transportu, a także nowelizacja ustawy o biopaliwach i biokomponentach. Został on jesienią przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów – przypomniał Kurtyka. – W kolejnym roku z tego funduszu będzie pochodzić 340 mln zł, w kolejnym roku 500 mln zł. Środki będą rosnąć, tak, aby w ciągu 10 lat wielkość zasobów przekroczyła 13 mld zł – powiedział.

– Podjęliśmy także inicjatywę na poziomie Komisji Europejskiej w sprawie budowy potencjału produkcji baterii elektrycznych. Nie ma w Europie dostatecznej liczby graczy, którzy sprostaliby takiemu wyzwaniu. Podjęliśmy z Komisją Europejską, a także Szwecją, Niemcami i Francją inicjatywę, która pozwoli poradzić sobie z niedoborem baterii litowo – jonowych – podkreślił.