Eurostat: Ceny energii i gazu są stabilne

W pierwszym półroczu 2018 r. średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej była zbliżona do poziomu z 2017 r. i kształtowała w okolicy 20 euro za 100 kWh – wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Eurostat. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku średniej ceny gazu ziemnego, która wyniosła ok. 6 euro za 100 kWh.

Jak wskazują dane europejskiego urzędu statystycznego podatki i opłaty stanowiły ponad jedną trzecią (37 proc.) rachunków za energię elektryczną pobieranych od gospodarstw domowych w UE w pierwszej połowie 2018 r. W przypadku rachunków za gaz udział ten wyniósł 27 proc.

Jednocześnie Eurostat odnotowuje, że w kilku krajach, w tym w Polsce, odnotowano spadek cen energii elektrycznej. Porównując pierwszą połowę 2018 r. z analogicznym okresem ubiegłego roku największe spadki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w walutach krajowych odnotowano w Polsce (-4,3 proc.) i Grecji (-3,6 proc.), a następnie na Łotwie (-3,5 proc.) , Malta i Niemcy (oba -3,2 proc.). Natomiast największy wzrost odnotowano w Rumunii (+ 14,1proc.), w Estonii (+ 11,7proc.), Holandii i Chorwacji (w obu przypadkach + 9,2 proc.).

Wyrażone w euro średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2018 r. Były najniższe w Bułgarii (9,8 Euro za 100 kWh), na Litwie (11,0 euro) i na Węgrzech (11,2 euro), a najwyższe w Danii (31,3 euro), Niemczech (29,5 euro) i Belgii (27,3 euro). W Polsce według wyliczeń Eurostatu średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w pierwszej połowie 2018 roku była na poziomie 14,1 euro 100 kWh.

Średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w krajach UE (w EUR za kWh z uwzględnianiem podatków)

Country 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 European Union 0,2052 0,2053 0,2041 0,2048 0,2049 Euro area 0,2184 0,2203 0,2196 0,2181 0,2187 Belgium 0,2544 0,2745 0,2799 0,2877 0,2733 Bulgaria 0,0956 0,0938 0,0955 0,0983 0,0979 Czechia 0,1420 0,1421 0,1438 0,1488 0,1573 Denmark 0,3088 0,3084 0,3049 0,3010 0,3126 Germany 0,2969 0,2977 0,3048 0,3048 0,2950 Estonia 0,1208 0,1238 0,1207 0,1319 0,1348 Ireland 0,2320 0,2338 0,2305 0,2355 0,2369 Greece 0,1716 0,1723 0,1936 0,1620 0,1866 Spain 0,2185 0,2284 0,2296 0,2177 0,2383 France 0,1685 0,1711 0,1690 0,1756 0,1754 Croatia 0,1311 0,1331 0,1196 0,1236 0,1311 Italy 0,2342 0,2261 0,2132 0,2080 0,2067 Cyprus 0,1527 0,1621 0,1863 0,1826 0,1893 Latvia 0,1628 0,1624 0,1586 0,1582 0,1531 Lithuania 0,1231 0,1171 0,1116 0,1107 0,1097 Luxembourg 0,1698 0,1698 0,1615 0,1618 0,1671 Hungary 0,1114 0,1125 0,1125 0,1134 0,1123 Malta 0,1257 0,1274 0,1328 0,1298 0,1285 Netherlands 0,1620 0,1592 0,1562 0,1556 0,1706 Austria 0,2034 0,2010 0,1950 0,1978 0,1966 Poland 0,1332 0,1352 0,1457 0,1451 0,1410 Portugal 0,2350 0,2298 0,2284 0,2230 0,2246 Romania 0,1260 0,1233 0,1198 0,1289 0,1333 Slovenia 0,1618 0,1629 0,1609 0,1613 0,1613 Slovakia 0,1423 0,1537 0,1435 0,1442 0,1566 Finland 0,1541 0,1545 0,1581 0,1599 0,1612 Sweden 0,1894 0,1962 0,1936 0,1993 0,1917 United Kingdom 0,1951 0,1831 0,1766 0,1856 0,1839 Iceland 0,1312 0,1478 0,1598 0,1518 0,1540 Liechtenstein 0,1728 0,1747 0,1724 0,1618 : Norway 0,1515 0,1631 0,1642 0,1605 0,1751 Montenegro 0,0956 0,0970 0,0972 0,1003 0,1024 Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 0,0822 0,0828 0,0820 0,0811 0,0781 Albania 0,0824 0,0835 0,0844 0,0856 : Serbia 0,0641 0,0654 0,0664 0,0695 0,0705 Turkey 0,1267 0,1205 0,1048 0,0959 0,0904 Bosnia and Herzegovina 0,0831 0,0844 0,0859 0,0864 : Kosovo 0,0590 0,0592 0,0662 0,0654 0,0596 Moldova 0,0962 0,0923 0,0977 0,1013 0,1020 Ukraine 0,0249 0,0320 0,0393 0,0383 0,0410 Georgia : : : : 0,0685

Jeśli chodzi natomiast o ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, ta jak wskazują dane opublikowane przez Eurostat, największy spadek miał miejsce w Estonii, najwyższy wzrost w Bułgarii

W pierwszej połowie 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, największe spadki cen gazu dla gospodarstw domowych w walutach krajowych odnotowano w Estonii (-4,3 proc.), Portugalii (-1,8 proc.) i Luksemburgu (-1,7 proc.). Natomiast największy wzrost odnotowano w Bułgarii (+ 14.9 proc.), wyprzedzając Litwę (+ 9,3 proc.) i Holandię (+6,8 proc.). W Polsce według wyliczeń Eurostatu średnia cena gazu zimnego dla obiorców indywidualnych w pierwszej połowie 2018 roku wzrosła o 1,4 proc.

Wyrażone w euro średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2018 r. były najniższe w Rumunii (3,2 euro na 100 kWh), na Węgrzech (3,6 euro) i Chorwacji (3,7 euro), a najwyższe w Szwecji (11,3 euro), Danii (euro 9,0) i Holandii (8,2 euro). W Polsce według danych Eurostatu średnia cena gazu zimnego dla obiorców indywidualnych w pierwszej połowie 2018 roku była na poziomie 4,23 euro za 100 kWh.

Średnie ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w krajach UE (w EUR za kWh z uwzględnianiem podatków)

Country 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 European Union 0,0622 0,0636 0,0583 0,0633 0,0591 Euro area 0,0681 0,0719 0,0651 0,0719 0,0662 Belgium 0,0547 0,0534 0,0519 0,0552 0,0536 Bulgaria 0,0368 0,0311 0,0330 0,0375 0,0379 Czechia 0,0583 0,0563 0,0550 0,0566 0,0575 Denmark 0,0833 0,0858 0,0888 0,0875 0,0898 Germany 0,0661 0,0642 0,0611 0,0609 0,0608 Estonia 0,0346 0,0328 0,0419 0,0413 0,0401 Ireland 0,0652 0,0678 0,0632 0,0649 0,0632 Greece 0,0564 0,0652 0,0560 : : Spain 0,0677 0,0857 0,0667 0,0865 0,0665 France 0,0650 0,0676 0,0639 0,0695 0,0665 Croatia 0,0428 0,0370 0,0359 0,0366 0,0368 Italy 0,0731 0,0838 0,0704 0,0874 0,0714 Latvia 0,0424 0,0406 0,0378 0,0393 0,0385 Lithuania 0,0413 0,0387 0,0365 0,0395 0,0399 Luxembourg 0,0454 0,0418 0,0418 0,0398 0,0411 Hungary 0,0344 0,0360 0,0352 0,0365 0,0358 Netherlands 0,0779 0,0808 0,0763 0,0815 0,0815 Austria 0,0690 0,0674 0,0674 0,0698 0,0669 Poland 0,0392 0,0441 0,0417 0,0442 0,0423 Portugal 0,0913 0,0815 0,0773 0,0799 0,0759 Romania 0,0332 0,0323 0,0316 0,0309 0,0321 Slovenia 0,0599 0,0563 0,0553 0,0532 0,0547 Slovakia 0,0460 0,0445 0,0421 0,0445 0,0427 Sweden 0,1129 0,1142 0,1212 0,1125 0,1130 United Kingdom 0,0553 0,0501 0,0469 0,0479 0,0462 Liechtenstein 0,0845 0,0823 0,0826 : : Former Yugoslav Republic of Macedonia, the : : 0,0482 0,0510 0,0407 Serbia 0,0375 0,0326 0,0321 0,0339 0,0335 Turkey 0,0336 0,0301 0,0258 0,0243 0,0216 Bosnia and Herzegovina 0,0391 0,0336 0,0307 0,0327 : Moldova 0,0302 0,0295 0,0308 0,0311 0,0254 Ukraine 0,0182 0,0238 0,0231 0,0217 0,0209 Georgia : : : : 0,0153

