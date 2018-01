Eurostat: OZE zapewnia 17 proc. energii zużywanej w całej UE (INFOGRAFIKA)

W 2016 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej wyniósł 17 proc. co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z 2004 r., kiedy to pierwszy raz Eurostat zgromadził dane na ten temat.

Udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto jest jednym z głównych wskaźników strategii „Europa 2020”. Celem UE jest uzyskanie 20 proc. energii w końcowym zużyciu energii brutto z odnawialnych źródeł energii do 2020 r. i co najmniej 27 proc. do 2030 r.

Ostanie dane dotyczą 2016 roku i wskazują, że na poziomie UE wskaźnik ten wynosi 17 proc. . wobec 16,7 rok wcześniej i 16,1proc. w roku 2014. Jak wskazują dane Eurostatu najwyższy udział źródeł odnawialnych w 2016 roku odnotowano w Szwecji (53,8 proc.), a najniższy w Luksemburgu (5,4 proc.) oraz na Malcie i w Holandii po 6 proc.