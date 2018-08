Facebook przejdzie w stu procentach na OZE do 2020 roku

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, firma Marka Zuckenberga wczoraj ogłosiła, że cel przejścia na zasilanie energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych chce zrealizować już do końca obecnej dekady. Jednocześnie Facebook ma ograniczyć do tego czasu swoje emisje gazów cieplarnianych o 75 proc.

W 2015 roku Facebook przyjął cel zwiększenia udziału OZE w konsumowanej energii do 50 proc. do roku 2018. Ten cel udało się mu zrealizować już w ubiegłym roku.

Teraz Facebook zwiększa swoje zobowiązania, informując, że obecny rok jest dla niego rekordowy pod względem zawieranych umów na zakup energii odnawialnej i że jest na drodze do tego, aby stać się największym komercyjnym odbiorcą energii z OZE.

Pierwszą długoterminową umowę na zakup zielonej energii Facebook zawarł już w 2013 roku, a od tego czasu technologiczny potentat podpisał podobne umowy obejmujące generację ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 3 GW – w tym 2,5 GW to efekt kontraktów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

– Jesteśmy dumni z wpływu, jaki nasz program dotyczący źródeł odnawialnych wywiera na lokalne społeczności i cały rynek. Wszystkie projekty wiatrowe i solarne są nowe i podłączane do tych samych sieci, do których są podpięte nasze centra serwerowe. To oznacza, że każdy z tych projektów tworzy miejsca pacy, inwestycje oraz zdrowsze środowisko w społecznościach, które nas goszczą – od Prineville w stanie Oregon, Los Lunas w stanie Nowy Meksyk, po Henrico w Virginii i Luela w Szwecji – komentuje Facebook.

Ostatnia umowa, o której Facebook informował w ubiegłym miesiącu, dotyczy zakupu energii z farmy fotowoltaicznej dla jego serwerów w Prineville. Dzięki posiadanej umowie deweloper Pacific Power zbuduje elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 337 MW, a dwie farmy fotowoltaiczne o mocy 100 MW w okolicy Prineville postawi Invenergy (ten sam deweloper, który w naszym kraju postawił wiele farm wiatrowych i który obecnie sądzi się z Tauronem za zerwanie wieloletnich umów na zakup zielonych certyfikatów).

Wcześniej w tym roku Facebook informował o podpisaniu umowy z amerykańskim oddziałem włoskiego koncernu energetycznego Enel w zakresie dostaw energii z farmy wiatrowej o docelowej mocy 320 MW, która ma powstać w stanie Nebraska i zasili znajdujące się tam centrum serwerowe w Papillion.

Umowa z Facebookiem umożliwi Enelowi pozyskanie finansowania na projekt, który ma skutkować produkcją 1,3 TWh czystej energii w skali roku, a którego koszt ma wynieść ok. 430 mln dolarów.

Póki co zobowiązanie do przejścia w całości na zasilanie energią odnawialną udało się wypełnić firmie Google, która wcześniej w tym roku informowała, że posiada już umowy na zakup energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy ponad 3 GW.

Także w tym roku Apple podał, że obecnie jego cała infrastruktura, w tym biura, sklepy i centra serwerowe zlokalizowane w sumie w 43 krajach, jest już zasilana wyłącznie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Apple informował, że uczestniczy w 25 projektach OZE, które już weszły w fazę operacyjną i których łączna mocy wynosi 626 MW, z czego 286 MW to moc instalacji fotowoltaicznych uruchomionych w ubiegłym roku. W trakcie budowy jest 15 projektów OZE, a po ich uruchomieniu portfel odnawialnych źródeł energii, w które zaangażowany jest Apple, wzrośnie do 1,4 GW.

Centra serwerowe Apple są zasilane wyłącznie energią odnawialną już od roku 2014, a wszystkie projekty OZE realizowane z udziałem firmy z Kalifornii przyczyniły się do ograniczenia emisji CO2 szacowanych od roku 2011 na 2,1 mln ton.

Gramwzielone.pl