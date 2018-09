Dania: Nasze firmy chcą budować farmy wiatrowe w Polsce

Podczas konferencji branżowej minister energetyki Danii zapewnił, że firmy z jego kraju chętnie zainwestują w projekty wiatrowe w Polsce.

Dania jest za

Minister energetyki Danii Lars Christian Lilleholt wystąpił na konferencji pt.: „Ensuring Security of Suppy and Green Energy Transition w Kopenhadze”. Tematem dyskusji były projekt Baltic Pipe i transformacja energetyczna.

– Dania i Polska są umiejscowione po swoich stronach Morza Bałtyckiego i to daje wielkie perspektywy współpracy – ocenił minister. Jego zdaniem należy wspólnie wykorzystać potencjał dla energetyki wiatrowej na Bałtyki. Z tego powodu Dania buduje nową farmę w Krigers Flak. – Duńskie firmy są gotowe współpracować z polskimi spółkami i władzami w celu realizacji tego energetycznego przedsięwzięcia – zapewnił.

Przyznał, że polskie i duńskie firmy mają długie doświadczenie współpracy przy OZE i mierzenia się z wyzwaniami dla tego sektora. – Razem możemy promować zieloną transformację w Danii i Polsce – powiedział. Jego zdaniem szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach to wspaniała okazja do dyskusji na ten temat.

Przemysł jest za

Prezes Duńskiej Federacji Przemysłu Energetycznego (DI Energy) otworzył konferencję poświęconą bezpieczeństwu dostaw i transformacji energetycznej z udziałem przedstawicieli Polski i Danii.

– Baltic Pipe zbliży nasze kraje jeszcze bardziej – powiedział Troels Ranis, dyrektor Danish Energy Industries Federation.

Przypomniał, że Dania jest eksporterem netto gazu ziemnego, ale spada wydobycie gazu z tamtejszych złóż. Dlatego projekt realizowany z Polakami może być godnym zaufaniem źródłem dostaw w przyszłości. – Jest przyjazny dla klimatu w porównaniu z innymi źródłami kopalnymi.

– Nasze wydobycie gazu jest duże, ale spada. To jeden z powodów, który skłania nas do rozwoju Odnawialnych Źródeł. Nasza produkcja wyniosła 1,55 petadżuli i rośnie – wyliczał Ranis. – Chcemy dalej współpracować z polskimi władzami, miastami i organizacjami by promować transformację energetyczną.

– Będziemy na szczycie klimatycznym w Katowicach z trzech powodów – powiedział. Pierwszy to walka ze zmianami klimatu, konieczność przyspieszenia zmian w energetyce. Celem ma być także wzmocnienie współpracy polsko-duńskiej.

Plac budowy OZE

Uczestnikami konferencji są między innymi Orsted i Vestas, duńskie spółki budujące farmy wiatrowe. W wystąpieniu poprzedzającym duńskiego ministra polski odpowiednik Krzysztof Tchórzewski mówił, że Polska stanie się „placem budowy OZE” i zamierza zbudować nowe farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Wojciech Jakóbik