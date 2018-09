Fortum uruchamia pogotowie informacyjne dla klientów objętych rezerwową sprzedażą energii

Fortum przygotowało specjalną ofertę dla klientów, którzy w związku z zaprzestaniem działalności przez Energetyczne Centrum S.A., zostali objęci tak zwanymi taryfami rezerwowymi. Dodatkowo już od dziś Fortum uruchamia specjalną infolinię – pogotowie informacyjne, które będzie pomagać zainteresowanym w zmianie sprzedawcy.

W dniu 11 września Energetyczne Centrum S.A. ogłosiło, że zaprzestaje działalności na rynku energii elektrycznej. Ofertą Fortum może być zainteresowanych nawet 100 000 klientów, którzy od dziś, w związku z tym faktem korzystają z tak zwanej sprzedaży rezerwowej po stawkach znacznie wyższych niż do tej pory. – Jako Fortum chcemy jak najszybciej pomóc wszystkim tym, którzy zaczynają poszukiwania nowego sprzedawcy. Fortum jest sprzedawcą cieszącym się dobrą opinią i oferującym prąd w cenach znacznie korzystniejszych od konkurencji. Jestem przekonany, że przygotowana przez nas oferta specjalna jest najlepszym wyborem dla wszystkich zainteresowanych – tłumaczy Maciej Kościński odpowiedzialny za sprzedaż energii w Fortum.

– Klienci, którzy zdecydują się na ofertę Fortum mogą liczyć na dodatkowy 20 procentowy rabat na taryfy od 2019r oraz bon do Biedronki o wartości 50 zł. By jeszcze lepiej odpowiedzieć na oczekiwania potencjalnych klientów Fortum uruchomiło dodatkowo specjalne pogotowie energetyczne. Pod numerem 42 20687222 Otrzymają oni kompletne informacje, co do procedur i kroków związanych z wyborem nowego sprzedawcy energii – czytamy w komunikacie spółki.

Sprzedaż rezerwowa, którą są objęci dotychczasowi klienci upadającego sprzedawcy, oznacza, że choć prąd dalej będzie do nich płynął to zapłacą za niego znacznie więcej niż w standardowej taryfie. Opłata za energię elektryczną dla trzypokojowego mieszkania może wynieść nawet od 900 do1800 złotych, podczas gdy w standardowej taryfie – ok. 750 zł – Sprzedaż rezerwowa jest dla klientów nieopłacalna, wybór nowego sprzedawcy jest wiec najlepszym możliwym rozwiązaniem. W naszym pogotowiu służymy bezpłatnie radą i pomocą każdemu, nawet jeśli nie zdecyduje się na naszą ofertę – podkreśla Maciej Kościński

Fortum to relatywnie nowy gracz na polskim rynku sprzedaży prądu. Udział spółki w sprzedaży detalicznej energii elektrycznej wynosi do 0,7%. Obecnie firma dostarcza prąd do ponad 28 tys. odbiorców, w tym do około 15 tys. instytucjonalnych i 13 tys. indywidualnych.

Fortum