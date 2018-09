Nowe otwarcie w historii Elektrociepłowni Zabrze

Dotychczas eksploatowana elektrociepłownia w Zabrzu jest najstarszym tego typu zakładem w Polsce. Przełomowym momentem w ponad 120-letniej historii tego miejsca będzie otwarcie nowej instalacji, zasilanej nie tylko węglem.

Początki zabrzańskiej elektrociepłowni sięgają 1896 roku. Wówczas rozpoczęto jej budowę. Ponad 120-letnia historia zakładu związana jest ściśle z wykorzystaniem węgla do produkcji energii. Wkrótce ma się to zmienić. Od 2010 roku instalacją zarządza firma Fortum. W 2015 roku podjęto decyzję o budowie w Zabrzu nowej elektrociepłowni. Zgodnie z założeniami powstał obiekt, który pracować będzie w trybie kogeneracji produkując prąd i ciepło dla ponad 70 tys. mieszkańców Zabrza i Bytomia. Nowa elektrociepłownia zasilana będzie nie tylko węglem, ale również ekologicznym paliwem alternatywnym wytwarzanym z surowców pozostałych po procesie recyklingu (tzw. RDF – Refuse Derived Fuel). Zastosowane technologie umożliwią także wykorzystanie do produkcji energii biomasy oraz miksu trzech paliw. Eksperci szacują, że dzięki nowej elektrociepłowni emisja pyłów spadnie ponad jedenastokrotnie, emisja dwutlenku siarki ponad siedmiokrotnie, a tlenku azotu blisko trzykrotnie. – Projekt zabrzańskiej elektrociepłowni jak w soczewce skupia główne aspekty zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym. Z jednej strony wykorzystujemy polski potencjał węglowy, z drugiej stawiamy na dywersyfikację paliw i źródeł energii. Jedocześnie idziemy w kierunku energetyki niskoemisyjnej, korzystamy z surowców ekologicznych, zaawansowanych technologii – mówi Piotr Górnik, Dyrektor ds. energetyki w Fortum.

Nowa zabrzańska elektrociepłownia jest jedną z największych inwestycji energetycznych w ostatnich latach w Polsce. Oficjalne otwarcie obiektu odbędzie się 20 września br. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalna debata z udziałem ekspertów, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowców. – Wraz z nowym obiektem otworzymy kolejny etap w historii EC Zabrze. Nieprzypadkowo w tym miejscu i czasie, gdzie splatają się wieloletnie doświadczenia i nowe rozwiązania technologiczne, chcemy porozmawiać o osiągnięciach i wyzwaniach stojących przed sektorem energetycznym w Polsce – mówi Górnik.

Fortum