Francja nie chce zrezygnować z atomu

Francuski minister gospodarki, Bruno Le Marie, otwierając 26 czerwca w Paryżu światową wystawę przemysłu jądrowego World Nuclear Exhibition 2018 podkreślił znaczenie tej gałęzi przemysłu dla Francji stwierdzając, że jest to „istotny” składnik bilansu energetycznego kraju w długim horyzoncie czasowym.

Przemysł jądrowy zapewnia 220.000 wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy we Francji, co czyni go trzecim co do wielkości sektorem przemysłowym w kraju. Generuje także roczne przychody rzędu 50 mld euro, z czego około jedna piąta pochodzi z eksportu energii elektrycznej.

Le Marie podkreślił konieczność dalszego inwestowania przez rząd Francji w sektor jądrowy. W ostatnich latach zostało w niego zainwestowane 10 mld euro, co świadczy o pełnym zaufaniu państwa francuskiego pokładanym w ten dział gospodarki.

Energetyka jądrowa będzie miała zasadnicze znaczenie dla zapewnienia krajowi „bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju”, stwierdził minister. Obecnie ceny energii elektrycznej są we Francji około 40% niższe niż w sąsiednich Niemczech. Minister oddalił również obawy, że sektor jądrowy został zagrożony przez dodatkowe inwestycje w odnawialne źródła energii. „Francja może przyspieszyć dywersyfikację swojego bilansu włączając generację z odnawialnych źródeł energii bez osłabienia krajowego przemysłu jądrowego,” – powiedział.

Obecnie we Francji eksploatowanych jest 58 reaktorów energetycznych w 19 elektrowniach jądrowych o sumarycznej generowanej mocy 63,13 GWe oraz budowany jest jeden reaktor EPR we Flamanville. W 2017 r. energia jądrowa stanowiła 71,6% produkcji energii elektrycznej we Francji.

Nuclear Engineering International/CIRE.PL