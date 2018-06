Francja: Nowy magazyn energii ujarzmi energię z morskiej farny wiatrowej

EDF Energy Renewables uruchomiła na wybrzeżu Northumberland morską farmę wiatrową o mocy 41,5 MW. Powstał również olbrzymi magazyn energii w Blyth (o pojemności 49 MW), mającym za zadanie stabilizacje sieci.

Magazyn energii w Blyth przedostatnim z kilku magazynów, powstałych w ramach zmówienia National Grid. Jest on częścią systemu magazynów energii o łącznej pojemności 200 MW. Do ich budowy zostały zakontraktowane takie firmy jak: deweloper VLC Energy, koncern energetyczny E.ON, Vattenfall, Enel czy EDF Energy Renewable. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie elastyczności i stabilność sieci, w miarę zwiększania produkcji energii z OZE. Umożliwi to również świadczenie usługi regulowania częstotliwości sieci w ramach tzw. Enhanced Frequency Response (EFR).

Wraz z magazynem energii, EDF uruchomił farmę wiatrową, która składa się z pięciu turbin wiatrowych, każda o nominalnej mocy 8,3 MW (moc całej farmy wiatrowej to 41,5 MW ). Co ciekawe, fundamenty do wszystkich wiatraków zostały wybudowane według nowatorskiej technologii „Gravity based foundation”, w której wiatraki nie są mechanicznie zakotwiczone w dnie morskim, lecz wykorzystują do tego siłę ciężkości (fundamenty ważą ponad 15 tys. ton). Tego typu rozwiązanie ma znacząco obniżać koszty elektrowni wiatrowych na morzu, jak również skraca czas instalacji farm wiatrowych.

Firma EDF zamierza stać się liderem w kwestii magazynowania energii. Chce przeznaczyć około 10 miliardów dolarów na rozwój technologii magazynowania energii. Firma wyznaczyła sobie ambitny cel – do 2035 roku zamierza wybudować magazyny energii o pojemności 10 GW.

EDF Energy Renewables to spółka „joint venture”, pomiędzy EDF Energy i Nouvelles EDF Energy. Jest to jedna z wiodących firm zajmujących się energią odnawialną. Skupia się na opracowaniu, budowie oraz eksploatacji farm wiatrowych na lądzie i na morzu. Posiada farmy wiatrowe o nominalnej mocy około 600 MW, z czego ponad 300 MW jest w fazie budowy. Firma zatrudnia ponad 150 osób.

EDF/Krzysztof Wiśniewski