Fundacja PGNiG przystąpiła do kampanii „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”

Kampania ekologiczna „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci” Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwięcej uczestników zgłosiło się do programu na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu – czyli w regionach, gdzie problem z jakością powietrza jest największy. W kolejnym etapie zarówno szkoły, jak i gminy powalczą o atrakcyjne nagrody. Wygrana zależy od stopnia zaangażowania mieszkańców.



Dla wszystkich szkół, które zgłosiły się do programu, Fundacja PGNiG przygotowała tak zwane ANTYSMOGBOXY, czyli specjalne zestawy edukacyjne ze scenariuszami lekcji oraz pomysłami na doświadczenia i eksperymenty naukowe dla klas I–III. Na ich podstawie do 27 kwietnia br. nauczyciele przeprowadzą serię pięciu lekcji ekologicznych, poświęconych zanieczyszczeniom powietrza i sposobom na walkę z nimi. Następnie organizatorzy na podstawie m.in. zaangażowania uczniów i innowacyjności w prowadzeniu zajęć wybiorą autorów najlepszych i najbardziej kreatywnych lekcji. Każda z trzech zwycięskich szkół otrzyma warte 30 tys. zł nowoczesne wyposażenie dla pracowni przyrodniczych.

– Bardzo się cieszymy, że nasz program spotkał się z tak dużym zainteresowaniem zarówno wśród szkół, jak i gmin. Zła jakość powietrza w Polsce jest realnym problemem, a jednym z głównych sposobów na walkę z tym zjawiskiem jest edukacja i budowa świadomości ekologicznej – powiedział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes PGNiG SA.

Oprócz serii lekcji edukacyjnych, w jednej ze szkół w każdym z 16 województw pojawi się Radek Brzózka, ambasador programu „Powietrze bez śmieci”. Prezenter telewizyjny i popularyzator nauki weźmie udział w lekcjach pokazowych, podczas których wspólnie z dziećmi i nauczycielami przeprowadzi eksperymenty naukowe związane z zanieczyszczeniami powietrza.

– To ważne, aby już od najmłodszych lat dzieci uczyły się, jak dbać o środowisko naturalne i przekazywały tę wiedzę swoim rodzicom. Tylko wspólnie możemy sprawić, że w przyszłości będziemy oddychać czystym powietrzem – podkreśla Zbigniew Kajdanowski, Prezes Fundacji PGNiG.

170 gmin, które zgłosiły się do programu powalczy o atrakcyjną nagrodę – wybudowanie przez Fundację Naukowej Stacji Zabaw PGNiG o wartości około 100 tys. zł. Do wygrania jest pięć tego typu stacji zabaw, a o wyborze zwycięskich gmin zadecyduje głosowanie internautów. Aby wesprzeć swoją gminę, wystarczy wejść na stronę www.powietrzebezsmieci.pl. Do oddania głosu niezbędne będzie zapoznanie się z przygotowanym materiałem edukacyjnym o zanieczyszczeniach powietrza i udzielenie odpowiedzi na proste pytanie ekologiczne. Aby wyrównać szanse wszystkich gmin, w głosowaniu zwyciężą te, które otrzymają największą liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców.

Głosowanie potrwa do 28 lutego br., a ostatnią zwycięską gminę poznamy 2 marca.

Więcej informacji o kampanii PGNiG można znaleźć na www.powietrzebezsmieci.pl lub na www.fb.com/PowietrzeBezSmieci

PGNiG