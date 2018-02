Tchórzewski dla „DGP”: Resort energii nie zajmuje się fuzją Orlenu i Lotosu

W wywiadzie udzielonym „Dziennikowi Gazecie Prawnej” minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że podległy mu resort nie prowadzi żadnych prac związanych z połączeniem Orlenu i Lotosu. Zaprzeczając, że ME jest inicjatorem takiego pomysłu, nie wykluczył jednak, że same spółki rozmawiały na ten temat.

Resort nie prowadzi rozmów o fuzji

– W Ministerstwie Energii nie toczą się żadne prace w sprawie fuzji spółek. My takich analiz nie prowadzimy. (…) Jednak w Orlenie nastąpiły w ostatnim czasie zmiany kadrowe. Nie wiem, czy obecnie w sprawie fuzji cokolwiek się dzieje – powiedział w rozmowie z „DGP” Krzysztof Tchórzewski.

Odpowiadając na pytanie gazety odnośnie działań samych spółek w tej sprawie minister energii, używając czasu przeszłego odpowiedział: „Możliwe, że spółki rozmawiały na ten temat. Mogło to być analizowane pod kątem przełożenia rynkowego takiego projektu”.

Krzysztof Tchórzewski nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jego własny stosunek do koncepcji połączenia obydwu spółek. Zwrócił uwagę, że polskim rynku paliwowym pod wieloma względami Orlen i Lotos są już dominujące, a po ich fuzji stałoby się to jeszcze bardziej odczuwalne. Przyznał jednocześnie, że z punktu widzenia pozycji takiej dużej firmy w Europie połączenie nie byłoby złe. W rozmowie z „DGP” minister energii zaprzeczył również jednoznacznie temu, że resort energii jest inicjatorem pomysłu połączenia Orlenu i Lotosu.

„Coś jest na rzeczy”

Przypominamy jednak, że PAP informował wczoraj, iż według wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, w sprawie fuzji PKN Orlen i Lotosu, jak to określił, „coś jest na rzeczy”.Pytany przez dziennikarzy o połączenie Orlenu i Lotosu, Tobiszowski odpowiedział: „Nie chciałbym się wypowiadać, to jest bardzo poważna decyzja. Zostawiam to kolegom w ministerstwie, którzy się tym zajmują. Jak Państwo wiecie coś jest na rzeczy, ale dziś zajmujemy się strategią JSW”.

Dziennik Gazeta Prawna/Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl