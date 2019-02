Gaz-System zbuduje tłocznię gazu w Kędzierzynie-Koźlu

Gaz-System podpisał 15 lutego umowę z konsorcjum wykonawców, które wybuduje nowoczesną tłocznię gazu na terenie Kędzierzyna-Koźla.

Zakończenie budowy tłoczni ma nastąpić wiosną 2021 r. Będzie to pierwsza tłocznia gazu w Opolskiem i zarazem szesnasta tw PolsceW ramach umowy, której wartość netto wynosi 167,8 mln zł, przewidziano wykonanie prac budowlanych oraz montaż urządzeń dostarczonych przez Gaz-System.

Tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu jest jedną z kluczowych inwestycji Gaz-Systemu w południowo – zachodniej Polsce. Stanowi kolejny element korytarza gazowego Północ-Południe. W pierwszym etapie zostanie wyposażona w trzy agregaty sprężarkowe napędzane turbinami gazowymi łącznie o mocy 23 MW. Docelowo będzie możliwość rozbudowy obiektu do sześciu sprężarek o łącznej maksymalnej mocy 69 MW.

Nowa tłocznia umożliwi przesył gazu w kierunku południowych i wschodnich rejonów Polski, stwarzając możliwość odbioru dodatkowych ilości gazu w tych rejonach kraju, przyczyniając się w ten sposób również do poprawy jakości powietrza. Jej lokalizacja w ciągu gazociągów przesyłowych stanowiących korytarz Północ-Południe zapewni stabilny przesył gazu ziemnego, w szczególności nowymi gazociągami o dużej średnicy (1000 mm). Od zachodu są to obecnie budowane gazociągi Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle i Zdzieszowice – Wrocław, a w kierunku wschodnim Tworóg – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg – Tworzeń. Planowane jest także połączenie tłoczni z gazociągiem Kędzierzyn-Koźle – Granica RP z Czechami (Hat’). Tłocznię będzie można konfigurować na różne kierunki przepływu – można więc będzie zarówno odbierać gaz od południowego sąsiada, jak i wysyłać gaz z Polski do Czech.

Po oddaniu do użytku, tłocznia będzie jednym z elementów przebudowy systemu przesyłowego, umożliwiającej dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego czy integrację z rynkiem europejskim. Pozwoli także na utworzenie dodatkowych miejsc pracy podczas budowy, a później eksploatacji. Odpowiedzialne za budowę tłoczni jest konsorcjum spółek Rafako i PBG Oil and Gas. Decyzje o ustaleniu lokalizacji oraz budowie w 2017 r. wydał wojewoda opolski.

