Gaz-System w 2030 roku będzie musiał przesłać 26- 27 mld m sześć gazu

Gaz-System prognozuje, że w 2030 r. będzie musiał przesłać 26-27 mld m sześc. gazu rocznie – powiedział wiceprezes operatora Artur Zawartko. Dodał, że Gaz – System składa „w tej chwili” aktualizację programu inwestycyjnego.

„To są nasze prognozy. Musimy do tego dostosować naszą sieć” – dodał. Ma temu służyć 10 letni plan rozwoju spółki.”Taki jest cykl (spółka musi co dwa lata aktualizować program – PAP), ale bardzo silnie zmienia się zapotrzebowanie na gaz (…), który świetnie uzupełnia OZE np. farmy wiatrowe, jest łatwo sterowalny i może zastąpić moce węglowe tam, gdzie muszą być one wycofane” – powiedział.

Jak dodał program inwestycyjny spółki, czyli Baltic Pipe, budowa korytarza Północ i interkonektory, jest programem kroczącym.”Do fazy projektowania wchodzą zupełnie nowe gazociągi i gazociągi, które uzupełnią istniejącą sieć na ścianie wschodniej”.Wśród interkonektorów wymienił długi na 60 kilometrów gazociąg, który ma połączyć polski system gazowy z systemem krajów bałtyckich.”Nie zapominajmy, że powstaje Balticconnector między tymi krajami a Finlandią, czyli tworzymy bardzo dobry rynek, zaczątek naszego hubu gazowego z krajami bałtyckimi” – dodał Zawartko.

Polska Agencja Prasowa