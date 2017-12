Gaz-System zakończył przewiert pod rzeką San

Sukcesem zakończył się przewiert HDD pod rzeką San, stanowiący część realizowanej przez Gaz-System inwestycji budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina. Dzięki niemu, bez szkody dla środowiska naturalnego, udało się położyć pod dnem rzeki prawie 1 kilometr gazociągu.

Prace nad przewiertem, realizowanym metodą horyzontalnego wiercenia kierunkowego (HDD), rozpoczęły się w sierpniu 2017 r. w miejscowości Mrzygłód (gmina Sanok). Drugi koniec wierconego otworu znalazł się również na terenie gminy Sanok w miejscowości Tyrawa Solna.

W pierwszej fazie prac wykonano tzw. przewiert pilotażowy dla wykonania rurociągu o średnicy 200 mm, który posłużył docelowo jako rura osłonowa do linii światłowodowej. Równolegle wykonano przewiert pilotażowy pod docelowy gazociąg o średnicy 700 mm. Po wykonaniu otworu rozpoczęto jego poszerzanie, które odbywało się w kilku etapach z zastosowaniem narzędzi wiertniczych dostosowanych do warunków geologicznych. Po osiągnięciu wymaganej średnicy przystąpiono do ostatniego etapu prac, czyli instalacji rurociągu w wywierconym otworze.

– Mieliśmy tu do czynienia z jednym z najdłuższych tego typu przewiertów w Polsce, dodatkowo wierconym w skale. Z tego też względu przewiert HDD pod rzeką San stanowił jedno z największych wyzwań przy budowie całego gazociągu – powiedział Krystian Liszka dyrektor Oddziału Gaz-System w Tarnowie.

Inwestycja Hermanowice-Strachocina stanowić będzie istotny element wschodniej nitki Korytarza Gazowego Północ-Południe. Licząca ok. 72 km trasa gazociągu przebiegać będzie przez gminy województwa podkarpackiego: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz modernizacja i rozbudowa systemu przesyłowego w rejonie południowo–wschodniej Polski. Inwestycja ma duże znaczenie w kontekście planowanej budowy nowego gazociągu Polska-Ukraina, który przebiegać ma pomiędzy węzłem Hermanowice po stronie polskiej a węzłem Bliche Volytsia po stronie ukraińskiej.

Wynoszące ponad 110 mln zł dofinasowanie na realizację tej inwestycji uzyskano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2019 r.

Gaz-System