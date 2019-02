Ceny gazu w USA stabilizują się po długim okresie wahań

Ostatnie miesiące na rynku gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych były okresem wyjątkowo dużej zmienności – w listopadzie, grudniu i styczniu mieliśmy do czynienia z okresem największych wahań notowań tego surowca od około dekady. 14 listopada kontrakty futures na gaz ziemny w USA zanotowały największą dzienną zwyżkę od ośmiu lat – podczas gdy już kolejnego dnia, 15 listopada, doświadczyły one największej dziennej zniżki od piętnastu lat. Tego typu wahania cenowe na rynku gazu utrzymywały się praktycznie do końca stycznia br.

Podwyższona zmienność notowań gazu wynikała ze splotu kilku czynników, głównie prognoz niskich temperatur powietrza (i późniejszych zmian pogody), obaw o niskie poziomy gazu w magazynach (i późniejszych nadwyżek gazu w niektórych miejscach w kraju, w tym w Permian Basin), a także ze zwiększonej aktywności spekulacyjnej na tym rynku ze strony głównie funduszy hedgingowych. Zresztą, wśród funduszy i firm tradingowych w ostatnim czasie wyodrębnili się zdecydowani wygrani i przegrani ostatniego okresu podwyższonej zmienności (nieudane transakcje na rynku gazu były początkiem końca brokera OptionSellers, który niedawno ogłosił upadłość).

Co ciekawe, we wcześniejszych miesiącach zmienność notowań gazu ziemnego w USA była wyjątkowo niska. Od lutego do początku listopada poprzedniego roku na rynku tym obserwowana była wąska konsolidacja cen gazu. Obecnie prognozowany jest powrót do okresu niższej zmienności, zwłaszcza że spora część zimy jest już za nami, a na najbliższe tygodnie prognozowane są nieco wyższe temperatury powietrza.

W ostatnich dniach notowania gazu ziemnego w USA dotarły w okolice 2,60-2,70 USD za mln BTU, co oznacza najniższe poziomy cenowe od wiosny poprzedniego roku. Istnieje spora szansa na to, że te kluczowe techniczne poziomy wsparcia zatrzymają stronę podażową, a na wykresie gazu ziemnego dojdzie do delikatnego odbicia w górę w ramach odreagowania, lub po prostu do stabilizacji cen.

DM BOŚ