Gazociąg Polska-Słowacja usprawni rynek gazu w regionie

W miejscowości Veľké Kapušany 18 września 2018 roku odbyła się ceremonia oficjalnego rozpoczęcia budowy słowackiej części transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu Polski i Słowacji. W uroczystości udział wzięli m.in Premier Republiki Słowackiej Peter Pellegrini, Minister Gospodarki Republiki Słowackiej Peter Žiga, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, Dyrektor Generalny Eustream Rastislav Ňukovič oraz Prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień. Planowany interkonektor połączy tłocznię gazu w słowackiej miejscowości Veľké Kapušany z węzłem gazu w miejscowości Strachocina w Polsce. Projekt wspólnie realizują GAZ-SYSTEM oraz słowacki EUSTREAM.

– Realizacja tej inwestycji stanowi ważny element strategii inwestycyjnej GAZ-SYSTEM. Wdrażamy kompleksowy program dywersyfikacji, który ma zapewnić Polsce zróżnicowanie tras i kierunków dostaw gazu. Chcemy także łączyć rynki, by dostawcy i odbiorcy działający w naszym regionie mieli dostęp do różnych źródeł gazu – podkreślił Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Prezes Tomasz Stępień zaznaczył także, że budowa interkonektora między Polską i Słowacją wpisuje się w priorytetową koncepcję infrastrukturalną Unii Europejskiej, tj. realizację tzw. Korytarza Północ–Południe. – Dzięki jej wdrożeniu kraje naszego regionu uzyskają bezpośredni dostęp do nowych źródeł dostaw gazu z kierunku północnego, takich jak np. Terminal LNG w Świnoujściu czy gazociąg Baltic Pipe – powiedział. – Przyczyni się to do budowy bezpiecznego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej – dodał.

Także minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, podkreślił kluczowe znaczenie połączenia gazowego między Polską a Słowacją dla budowy niezależnego i konkurencyjnego rynku w gazu w regionie. – Cieszę się, że nasi słowaccy partnerzy dostrzegają znaczenie, jakie dla bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego naszego regionu ma dywersyfikacja źródeł dostaw tego surowca. Jestem przekonany, że ta inwestycja przyniesie wymierne korzyści zarówno Polsce, jak i Słowacji – zaznaczył.

Rastislav Ňukovič, prezes Eustream zwrócił uwagę, że budowa polsko-słowackiego połączenia gazowego to przykład doskonałej współpracy obu krajów i firm. – Budowany interkonektor stworzy nowe możliwości handlu gazem, które będą korzystne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję naszym partnerom biznesowym i wszystkim zainteresowanym stronom za pomoc w realizacji tej ważnej europejskiej inwestycji o znaczeniu wspólnotowym – powiedział.

Planowany interkonektor połączy systemy przesyłowe obu krajów: słowacką tłocznię gazu w miejscowości Veľké Kapušany z węzłem gazu w Strachocinie (woj. podkarpackie). Projekt połączenia gazowego Polska-Słowacja obejmuje także niezbędną rozbudowę wewnętrznej sieci przesyłowej w południowo-wschodniej Polsce, budowę tłoczni w Strachocinie i budowę stacji pomiarowej w pobliżu granicy polsko-słowackiej. Długość całego połączenia wyniesie 165 km. Rozpoczęcie prac budowlanych w Polsce jest przewidziane w połowie 2019 roku.

Przepustowość w kierunku Polski wyniesie 5,7 mld m3/r, w kierunku Słowacji: 4,7 mld m3/r.

Połączenie polskiego i słowackiego systemu przesyłowego zostało uwzględnione na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) przyjętej przez Komisję Europejską w listopadzie 2017 roku w ramach korytarza priorytetowego Gazowe Połączenia Międzysystemowe Północ–Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt był uwzględniony zarówno na pierwszej, jaki i drugiej Liście PCI, przyjętych odpowiednio w 2013 roku oraz w 2015 roku.

Znaczenie realizacji projektu Polska-Słowacja dla rozwoju rynku gazu w Unii Europejskiej znalazło odzwierciedlenie także w dofinansowaniu go ze środków UE w ramach programów TEN-E (Trans-European Energy Networks) i CEF (instrument „Łącząc Europę”, Connecting Europe Facility). Dofinansowania obejmowały wykonanie prac analitycznych, projektowych oraz budowlanych na terenie Polski i Słowacji. Najważniejsze umowy o dofinansowanie projektu zostały podpisane przez spółki GAZ-SYSTEM i Eustream z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) w 2015 roku (prace projektowe) oraz w 2017 roku (prace budowlane).

Gaz-System