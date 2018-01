Interfax: „Gazociąg Polska-Ukraina z opóźnieniem.” Nie ma potwierdzenia

Rozpoczęcie budowy gazociągu Polska-Ukraina zostało przesunięte na styczeń przyszłego roku, powiedział rzecznik Gaz-System agencji Interfax. Partnerem polskiego operatora systemu przesyłowego w tym projekcie jest jego ukraiński odpowiednik Ukrtransgaz. Według pierwotnych planów budowa miała ruszyć już w 2017 roku.

Według informacji BiznesAlert.pl po stronie polskiej nie odnotowano żadnych opóźnień projektu.

Gazociąg Polska-Ukraina

Projekt Gazociągu Polska-Ukraina zakłada budowę rurociągu pomiędzy węzłem Hermanowice (po polskiej stronie) a Blicze-Wolica (po ukraińskiej stronie). W założeniu magistrala miała pozwolić na zwiększenie rocznej zdolności przesyłowej do 5 mld m sześc. do 2020 roku, czyli do momentu gdy zostanie zakończona rozbudowa infrastruktury przesyłowej w Polsce. Drugi etap projektu da możliwość zwiększenia wolumenu do 8 mld m sześc. rocznie, przy czym jego realizacja zależy od zainteresowania rynku tą przepustowością.

Interfax/Michał Perzyński

AKTUALIZACJA: 22.01.2018 r. godz. 12:31