Umowa z wykonawcą gazociągu na Słowację w czerwcu lub lipcu

Połączenie gazowe Polska – Słowacja wejdzie wkrótce w fazę budowy.



– Spodziewamy się niebawem zakończenia procedury przetargowej. Na przełomie czerwca – lipca spodziewamy się podpisać umowę z wykonawcą, który został już wybrany w drodze procedur zamówień publicznych i jest do tego tego przygotowany. Projekt jest trudny ze względu na geologię i prace ziemne. Jesteśmy jednak na to przygotowani. Chcemy, aby gaz popłynął na Słowację do końca 2021 roku. Wychodzimy wówczas na rynek Europy Południowej. Do Polski będzie można przesłać 5,7 mld m sześc., a ze strony polskiej na Słowację 4,7 mld m sześc. a być może dalej, także na Węgry, i zamknąć w ten sposób Korytarz Północ – Południe – powiedział w Pogórskiej Woli wiceprezes Gaz – Systemu Artur Zawartko.

Dodał, że po stronie słowackiej odcinek jest dłuższy i tam prace już się zaczęły. W Polsce to odcinek do granicy o długości 59 km. Na Słowacji to ponad 100 km. Wszystko idzie zgodnie z haromonogramem.

Bartłomiej Sawicki