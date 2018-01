Do gazoportu dotarło już ponad 5 mln m sześc. gazu

Jubileuszowa dostawa LNG do Świnoujścia. Grafika: Gaz-System

Licząc od pierwszej dostawy, która miała miejsce w grudniu 2015 r., drogą morską do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu sprowadzono ponad 5 mln m sześc. skroplonego gazu ziemnego – informuje Gaz-System.

Jubileuszowa dostawa

Zakończył się rozładunek kolejnego zbiornikowca LNG, który przypłynął 8 stycznia 2018 r. do terminalu. Statek dostarczył ponad 200 tys. m sześc. LNG. To zbiornikowiec LNG typu Q-flex. Jednostki do tej pory pojawiały się przy wybrzeżu Świnoujścia mniej więcej raz w miesiącu. W tym roku będą rozładowywane dwa razy częściej. Jednocześnie wdrażany jest w życie projekt rozbudowy terminalu LNG, który stanowi część kompleksowej strategii rozwoju grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM.

Po rozbudowie istniejącego układu regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki, gdzie zachodzi proces zmiany stanu skupienia gazu z płynnego na gazowy, wzrosną moce regazyfikacyjne terminalu z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Takie ilości pozwolą zaspokoić połowę polskiego zapotrzebowania na surowiec.

Dodatkowo projekt rozbudowy zakłada powstanie kolejnego nabrzeża, które umożliwi realizację następnych usług, tj.: załadunek i rozładunek zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek LNG typu transshipment (ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym), załadunek jednostek bunkrujących skroplony gaz ziemny oraz bunkrowanie gazu ziemnego.

Zarząd GAZ-SYSTEM wydał również spółce Polskie LNG rekomendację dotyczącą rozpoczęcia prac projektowych i przygotowawczych, których realizacja umożliwi przeładunek skroplonego gazu ziemnego do kriogenicznych kontenerów ISO i cystern kolejowych. W ramach planowanej inwestycji na terenie terminalu powstanie również bocznica kolejowa wraz z infrastrukturą przeładunkową skroplonego gazu.

Projekt rozbudowy zakłada wykorzystanie środków unijnych.

Gaz-System