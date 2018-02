Kłótnia w rodzinie Nord Stream 2? Gazprom chce wyższej ceny dla Niemców

Rosyjski Gazprom zgłosił do arbitrażu umowę gazową z niemieckim Uniperem. To największy kupiec rosyjskiego gazu w Niemczech i partner finansowy spornego projektu Nord Stream 2.

Cena gazu rośnie

Gazprom liczy na to, że arbitraż przyzna mu prawo do podwyżki cen gazu od 1 lutego 2018 roku. Podkreśla, że jest to normalna procedura przewidziana w kontrakcie. Unika informacji o cenach dla Niemców. Średnia cena gazu od tej firmy w 2017 roku wyniosła 196,7 dolarów za 1000 m sześc., a w tym roku może osiągnąć 220 dolarów. Informował o tym wiceprezes Aleksander Miedwiediew podczas dni inwestora w Nowym Jorku. W styczniu gaz dostarczony do Europy kosztował średnio 224 dolary.

Powrót do sądu

Źródło rosyjskiej gazety RBC przekonuje, że powodem starań o rewizję jest zmiana warunków rynkowych. Wraz ze wzrostem cen ropy naftowej rośnie wartość kontraktów na dostawy z Rosji, w których zawarta jest indeksacja formuły cenowej do kosztu baryłki. Gazeta przypomina, że średnia cena gazu na giełdzie TTF wynosiła 14 lutego 240,5 dolara za 1000 m sześc., na NCG – 239,7 dolarów, a na Gaspool – 234,3 dolary. Mogłoby to oznaczać, że cena oferowana przez Rosjan jest istotnie niższa od oferty giełdowej i nie chcą oni dawać zbyt dużych marż na reeksporcie Uniperowi.

Niemiecka firma odpowiada za połowę importu gazu z Rosji do Niemiec, który w zeszłym roku sięgnął 53,4 mld m sześc. W przeszłości – jeszcze pod inną nazwą – Uniper zgłosił do arbitrażu cenę gazu z Rosji. Gazprom nie chciał przyznać zniżki, a ostatecznie strony doszły do porozumienia o zmianie ceny. Interfax wskazuje, że w wyniku sporu E.on zapłacił Gazpromowi 800 mln euro za zrealizowane dostawy. Obecnie skończył się okres obowiązywania ugody, a spór powrócił.

Uniper jest jednym z partnerów finansowych projektu Nord Stream 2, którego wartość jest szacowana na 9,5 mld euro. Gazprom informował, że w zeszłym roku kredytodawcy przekazali na ten cel 1,42 mld euro. W zeszłym roku obie firmy celebrowały dwudziestopięciolecie współpracy naukowo-technicznej.

RBC/Interfax/Wojciech Jakóbik

