GAZTERM 2018: Trójmorze i USA – pod patronatem BiznesAlert.pl

Dwudziesta pierwsza edycja Konferencji GAZTERM w Międzyzdrojach będzie poświęcona zagadnieniu współpracy gazowej państw Trójmorza ze Stanami Zjednoczonymi. Odbędzie się w Międzyzdrojach w terminie 7-9 maja pod patronatem BiznesAlert.pl.

Jeden z centralnych punktów w kalendarzu branży gazowniczej zgromadził w zeszłym roku ponad 400 uczestników. W jego trakcie wygłoszono kilkadziesiąt referatów.

Trójmorze i USA

W 2017 roku polskie gazownictwo wkroczyło w okres realizacji strategicznych celów: pierwsza dostawa spotowa amerykańskiego gazu odebrana w terminalu LNG w Świnoujściu, pierwszy średnioterminowy kontrakt na dostawy gazu skroplonego do Polski oraz jednoznaczna deklaracja współpracy energetycznej między USA a Polską – piszą organizatorzy. – Równolegle do tych wydarzeń rozwija się regionalna inicjatywa współpracy państw Trójmorza, której jednym z priorytetów jest budowa połączeń gazowych na osi Północ-Południe. To bez wątpienia jakościowe zmiany jakim podlega polski rynek gazu. Pozwalają one na układanie pozytywnych scenariuszy rozwoju dla polskiego i regionalnego rynku gazu ziemnego.

– Na najbliższym GAZTERM-ie chcemy, w międzynarodowym gronie menadżerów i ekspertów, przedyskutować i ocenić warunki rozwoju i perspektywy współpracy gazowej między Stanami Zjednoczonymi a państwami Trójmorza. Uważamy, że jest to kwestia o strategicznym zaznaczeniu dla obu stron, która jednak wymaga głębszego wzajemnego poznania oraz zrozumienia uwarunkowań i modeli w jakich funkcjonują rynki gazu po obu stronach Atlantyku – czytamy na stronie organizatorów wydarzenia.

BiznesAlert.pl będzie, jak co roku, strategicznym partnerem wydarzenia. W naszym portalu będziemy publikować relacje i komentarze poświęcone GAZTERM 2018.

Wojciech Jakóbik