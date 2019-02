Tauron: Ograniczenie kosztów nie wpłynie na tempo transformacji grupy

W 2019 roku Tauron będzie utrzymywał ścisłą dyscyplinę kosztową, a ewentualne ograniczenia inwestycyjne nie będą miały wpływu na kierunek i tempo transformacji Grupy.

– Planowane na IV kwartał tego roku uruchomienie bloku 910 MW w Jaworznie pozytywnie wpłynie na wynik finansowy Grupy już w 2020 r. i oznacza zakończenie największego projektu inwestycyjnego Grupy z budżetem sięgającym ponad 6 mld zł – podkreśla Kamil Kamiński wiceprezes zarządu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Tauron Polska Energia.

Tauron planuje kontynuację inwestycji w jednostkach wytwórczych w tym EC(Stalowa Wola oraz dalsze modernizacje bloków klasy 200 MW wynikające z konieczności dostosowania instalacji do konkluzji BAT.

Na przyszłe wyniki finansowe Grupy i efektywność jej działania pozytywny wpływ będą miały środki pochodzące z rynku mocy. – Grupa Tauron z sukcesem uczestniczyła w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy Tauron z przeprowadzonych w tym roku aukcji wyniosą ponad 4,8 mld zł do 2037 r. Co istotne, duża część tych środków trafi do Tauron już w najbliższych latach – zaznacza Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia.

Przy realizacji inwestycji Tauron ma zagwarantowane finansowanie na poziomie ponad 5,3 mld zł. – Współpracujemy z wieloma instytucjami finansowymi: bankami, inwestorami międzynarodowymi i krajowymi. Ich postrzeganie tego, co teraz robimy jest pozytywne. Kontynuujemy wieloletnią współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W grudniu podpisaliśmy z tą instytucją umowę kredytu o wartości 1 mld zł. Ponadto zawarliśmy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dzięki którym pozyskaliśmy dodatkowe 750 mln zł finansowania hybrydowego – podkreśla Marek Wadowski.

W związku z trudną sytuacją rynkową i końcowym etapem realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych TAURON, przewiduje w 2019 roku ograniczenie wydatków o 1,4 mld złotych wobec potrzeb zgłoszonych przez zarządy spółek zależnych w Grupie Tauron. – Jest to kwota redukcji w stosunku do zapotrzebowania zgłoszonego przy corocznym planowaniu budżetu – precyzuje wiceprezes Wadowski.

Przy ograniczaniu wydatków Tauron wykorzysta dotychczasowe doświadczenia m.in. z realizacji programów poprawy efektywności, które do końca III kwartału 2018 r. przyniosły Grupie Tauron łącznie ponad 3,8 mld zł pozytywnego efektu finansowego.

Tauron wdraża zapisy ustawy z 28 grudnia 2018 roku dotyczącej cen energii. – Od początku roku trwają prace dedykowanego zespołu, którego zadaniem jest opracowanie metod i harmonogramu wdrożenia ustawy – mówi Kamil Kamiński. – Prowadzone są analizy wpływu ustawy na działalność Taurona, z zastrzeżeniem, że ich ukończenie uzależnione jest od terminu publikacji aktów wykonawczych. W tej chwili zakładamy, że kształt regulacji będzie neutralny dla kondycji Grupy Tauron – dodaje wiceprezes Kamiński.

W przyszłości Tauron będzie kontynuował transformację w kierunku zwiększenia udziału OZE w miksie wytwórczym, poszerzenia zakresu usług oferowanych klientom, m.in. o nowoczesne rozwiązania smart home, a także rozwój elektromobilności.

Tauron