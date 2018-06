Grzegorzewski: Rentowność OZE zależy od warunków klimatycznych

Rentowność inwestycji w odnawialne źródła energii zależy przede wszystkim od warunków klimatycznych – mówił podczas odbywającego się w Gdyni Kongresu Wizja Przyszłości, dyrektor biura morskiej energetyki wiatrowej w PGE Energia Odnawialna, Robert Grzegorzewski.

Zapytany, co z punktu widzenia inwestora jest bardziej przyjazne: czy brak nieprzewidywalności OZE, czy trudne do określenia w czasie koszty operacyjne stwierdził, że problematyczny jest pierwszy czynnik. – Z punktu widzenia PGE, która jest zarówno deweloperem, jak i inwestorem oraz właścicielem 14 elektrowni wiatrowych, jednej elektrowni fotowoltaicznej, to pierwsze kryterium jest mniej sprzyjające – powiedział.

Zauważył również, że przede wszystkim rentowność zależy od warunków klimatycznych. – Produkcja jest uzależniona od tego gdzie jest zlokalizowana inwestycja. Oczywiście z punktu widzenia dewelopera taka inwestycja ma charakter długoterminowy. To decyzja, którą planuje się na około 20 lat. Ciężko jest przewidzieć i pracować w oparciu o model produkcji na podstawie czynnika danych historycznych – stwierdził dyrektor Grzegorzewski.

Jego zdaniem jest to pewne ryzyko, które w przeciwieństwie do energetyki konwencjonalnej jest bardzo trudne do zarządzania. – Tutaj to ryzyko kosztów paliwa w okresie długoterminowym może być łatwiej zarządzane niż projekty w OZE – mówił.