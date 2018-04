Hrymiak: Wodór może napędzić transport

Wypowiedź Włodzimierza Hrymiaka Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych w Polskim Funduszu Rozwoju (PFR) podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” (16-17 kwietnia 2018 r.) zorganizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

– Polski Fundusz Rozwoju i Departament Programów Sektorowych koordynuje kilka programów flagowych, które są strategią odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z nich jest program E-Bus, który generalnie kojarzy się z autobusami elektrycznymi i z tego jakby skojarzenia – zresztą słusznie – i stąd już jest bardzo bliska droga do tematu wodoru, ponieważ autobusy elektryczne są to, to są także autobusy można powiedzieć wodorowe, jeżeli za ten przymiotnik elektryczne potraktować silnik, tak? Czyli nie chodzi tu tylko i wyłącznie o autobusy, które mają bateria na pokładzie ale także te autobusy które mogą być zasilane ogniwami paliwowymi a więc wodorem. One z resztą także mają baterie – powiedział.

Jego zdaniem wodór jest czymś, bardziej odległym w czasie, jeśli byśmy na to patrzyli na zastosowanie i jakby na rachunek ekonomiczny, natomiast są ewidentnie obszarem, który wymaga zainteresowania, dlatego, że jest znacznie szerszy niż sam transport publiczny, sama kwestia autobusów elektryczny.

– I z tego powodu, żeby zarysować ten temat w ramach programu Elektromobilność też jest uruchomiony, uruchomiona taka analiza, która mam nadzieję, niedługo dojdzie do skutku i początku prac. To jest analiza dot. strategii dla gospodarki wodorowej, gdzie będzie ona analizowana przez ministerstwo przedsiębiorczości i technologii, wspólnie z Instytutem Przemysłu transportu samochodowego, Instytutem Chemii przemysłowej i BRKK. I będzie, myślę, ważny dokument ponieważ to będzie taka pierwsza próba strategicznego spojrzenia na to jak wykorzystać, jak odpowiedzieć na wiele znaków zapytania, z którymi wiąże się wodór, jednocześnie na wiele szans, które ten wodór ze sobą niesie – stwierdził Hrymiak.

Według niego będzie próba takiego strategicznego spojrzenia na to jakie będzie to miało wpływ dla polskiej gospodarki długofalowo. – Ale również na projekty, które należałoby uruchomić, i jaka była by rola państwa w tych projektach, w jakim zakresie potrzebne było by wsparcie, tak żeby te projekty pilotażowe jakby per saldo służyły rozwojowi, można powiedzieć nowej dziedziny gospodarki, tak, tak to ujmę – w bardzo wielu segmentach a więc nie tylko w środkach transportu ale także w energetyce, produkcji wodoru i innych.