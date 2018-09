IEO: ME zapowiada duże wolumeny na aukcje OZE

W piśmie z dnia 30 sierpnia 2018r. adresowanym do Instytutu Energetyki Odnawialnej Ministerstwo Energi poinformowało o chęci zorganizowania dużej aukcji OZE w 2019 roku – czytamy na stronie internetowej IEO.

Duża rola fotowoltaiki

Jak wynika z informacji IEO w piśmie kierowanym do spółki wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski potwierdził, że w aukcjach OZE na 2019 r. przewidziano udział dużych wolumenów w fotowoltaice, co powinno w sposób pozytywny wpłynąć na liczbę nowo projektów. Jednocześnie IEO zaznacz, że ME jest świadome ograniczeń dostępności przyłączeń instalacji OZE i nie wyklucza zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Według IEO zapowiedź wiceministra Tobiszowskiego powinna mieć pozytywny wpływ na działania deweloperów, w szczególności projektów fotowoltaicznych, bo te działania dają największe szanse na dostarczenie energii liczącej się do realizacji polskiego celu OZE w 2020 roku. Instytut Energetyki Odnawialnej przypomina, że w ubiegły piątek 14 września zostały ogłoszone pierwsze aukcje OZE dla instalacji istniejących. Według IEO tegoroczne aukcje OZE dla nowych instalacji powinny zostać ogłoszone w najbliższych dniach.

IEO szacuje, że obecnie mamy ok. 400 wygranych projektów PV, a w tegorocznych aukcjach możliwe jest zrealizowanie kolejnych takich instalacji o mocy rzędu 800-900 MW. Jednocześnie analizy IEO prowadzą do wniosku, że możliwe byłoby zrealizowanie nawet 2500-3000 MW projektów fotowoltaicznych.

CIRE.pl