IGCP proponuje zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wysłała do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) pismo w sprawie gwałtownych zmian kursu uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ostatnich tygodniach – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Dziennik przypomina wypowiedź ministra Tchórzewskiego z ubiegłego czwartku, który zapowiedział, że zapytał Komisję Europejską, dlaczego dochodzi do takich zwyżek cen CO2, zwracając uwagę iż w niektórych państwach unijnych są duże firmy, które mogą skupować uprawnienia do emisji CO2 z wyprzedzeniem i dyktować ceny.

Jednocześnie „Rz” odnotowuje, że tydzień wcześniej, 6 wrześnie pismo w sprawie sytuacji na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, do regulatorów rynku finansowego – krajowego (KNF) i europejskiego (ESMA) – wysłał Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Cytowany przez „Rzeczpospolitą” prezes IGCP Jacek Szymczak ujawnia, że w piśmie Izba zwraca się z prośbą o sprawdzenie sytuacji na rynku CO2, bo podejrzewa, iż dochodzi na nim do manipulacji. Jednocześnie – jak wynika ze słów prezesa Szymczaka – Izba zaproponowała zmiany w systemie EU ETS, które mają eliminować działania ułatwiające spekulację. Według izby należałoby wykluczyć z runku uprawnień do emisji CO2 instytucje finansowe, a ponadto wprowadzić zakaz przenoszenia uprawnień między okresami rozliczeń.

Póki co jednak pismo Izby pozostaje bez odpowiedzi, a jak zaznacza „Rzeczpospolita”, duża zmienność na EU ETS może mocno wpływać na sytuację grup energetycznych notowanych na GWP, ale nie tylko, bo cytowani przez dziennik analitycy zwracają uwagę na korelację cen uprawnień do emisji CO2 z cenami akcji spółek z sektora chemicznego (Ciech, Azoty), a także KGHM-u.

