Impact mobility rEVolution’18 już w środę!

Milion samochodów elektrycznych na Wisłą, autostrady dronowe, sztuczna inteligencja za kierownicą czy Centralny Port Komunikacyjny – to hasła, rozpalające wyobraźnię i pobudzające do dyskusji. Konkretne rozwiązania oraz kroki milowe w tych obszarach poznamy na Impact mobility rEVolution’18. To tu na dwa dni zbiera się globalna śmietanka ekosystemu opartego o cyfrową i zeroemisyjną rewolucję w transporcie i motoryzacji.

– To właśnie elektromobilność może być nową, mocną gałęzią polskiej gospodarki – uważa Mateusz Morawiecki, jeden z kluczowych speakerów podczas kongresu Impact mobility rEVolution’18, zaznaczając, że Polska nie będzie tu samotną wyspą a częścią globalnego łańcucha innowacji.

Dlatego kluczowe dla rozwoju wielkich, nowych idei są miejsca, w których spotykają się liderzy zmian, reprezentując różne sektory. Agenda katowickiego kongresu pełna jest znanych i wpływowych nazwisk w świecie mobility, zarówno z sektora public, prywatnego jak i świata idei oraz akademii. To dzięki takiej energetycznej mieszance na dwa dni – 12 i 13 września – Katowice staną się europejską stolicą innowacji w dziedzinie motoryzacji i transportu. Liczby mówią same za siebie: tegoroczne wydarzenie przyciągnie ponad 2 tysiące gości, 400 firm, 200 start-upów i 150 mówców z całego świata. Wśród tych ostatnich liderów z takich firm jak Volkswagen Financial Services, Volvo, Nissan, Mastercard, Tauron, PZU, ING, ABB czy Azoty. To oni, w połączeniu z ponad 2 tys. uczestników wydarzenia mają odpowiedzieć na kluczowe pytania i wyzwania dotyczące nowych napędów i modeli biznesowych. To oni dać mają dalszy impuls do rozwoju globalnej gospodarki w czasach rewolucji w elektromobilności. To po to właśnie jest to największy w Polsce kongres poświęcony mobilności, przemysłowi transportowemu i zaawansowanym technologiom.

Dotykając przyszłości

– W najbliższych 10 latach zobaczymy więcej zmian, zarówno w pojazdach komercyjnych, jak i prywatnych, niż zobaczyliśmy w ostatnich 50 latach – zapowiada Håkan Agnevall, szef Volvo Bus Corporation i członek zarządu Volvo Group a zarazem jeden z gości Impact mobility rEVolution’18.

W strefie Expo podczas katowickiego wydarzenia przyszłość będzie na wyciągnięcie ręki. To tam będzie można dotknąć i przetestować najnowsze osiągnięcia tych, którzy już teraz biorą się z rewolucją za bary. To m.in. bolid Formuły-E, mający osiągi na poziomie 2,8 sek. do „setki”, a kosztujący ponad 2 mln zł. To w Katowicach wystawcy z całego świata zaprezentują inne z pionierskich rozwiązań w dziedzinie mobility – od baterii litowo-jonowych i ogniw wodorowych, poprzez elementy AI, silniki elektryczne, aż po pojazdy przyszłości. Grupa Tauron pokaże superszybkie ładowarki, mających wkrótce gęstą siecią opleść Polskę. Tak, żeby podróż elektrycznym Nissanem Leaf była bezproblemową codziennością. A co będzie dziać się na dwóch głównych scenach Impact mobility rEVolution’18? Agenda tegorocznego Impact mobility rEVolution’18 to dziesiątki przemówień, dyskusji i wydarzeń w rytmie 7 zazębiających się ścieżek tematycznych: od recept na wymyślenie modelu biznesowego motoryzacji na nowo oraz ekotrendów w branży przez samochody autonomiczne, elektryczne i innowacyjny ruch miejski aż po nowe rozwiązania w dziedzinie transportu masowego oraz najświeższy stan gry w segmencie finansowania i inwestycji nowej fali mobility. To też warsztaty, seminaria dla samorządowców wspierających elektryczną falę w komunikacji miejskiej jak i spotkania w formule one-to-one z korporacjami i pitche startupów. To także cała strefa networkingu, na której spotkać będzie można czołowych decydentów nowej fali w motoryzacji i transporcie.

Idee zmieniające gospodarki

Wielkie idee oraz projekty, dostające przyspieszenia – nadchodzące wielkimi krokami. Oto jeden z głównych nurtów, napędzających katowickie wydarzenie. To właśnie tu dowiemy się, kto pokieruje wartym 35 mld zł projektem potężnego lotniska CPK pod szyldem Portu Solidarność, mającym nakręcać polską gospodarkę przez najbliższe dekady. To podczas Impact’18 opinia publiczna zobaczy po raz pierwszy jak miliardy inwestycji nadadzą właściwą dynamikę polskim innowacjom w megatrendzie nowej mobilności. Według planów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska ma tu do odegrania niemałą rolę: do 2028 r. aż 10 mld zł z Funduszu zostanie przeznaczone na rozwój eko-mobilności nad Wisłą. Podczas Impact mobility rEVolution’18 poznamy również szczegółowe plany szybkiego przejścia z poziomu piaskownicy dronowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do transgranicznych autostrad dronowych, zarządzanych przez autonomiczne systemy, w które inwestuje m.in. JSW.

Energia i wdrożenia

Czołowi przedstawiciele nowych, startupowych nurtów biznesu to także kluczowa część agendy Impact mobility rEVolution’18. Henry Bzeih (Flex), Nikolaj Koster (Flirt Tech) czy Michael Kieslinger (Fluidtime) pokażą jak krok po kroku zmieni się transport w najbliższej dekadzie. Bo Impact mobility rEVolution’18 to nie salon premier nowych samochodów a kuźnia świeżych idei, projektów wraz z mapą drogową konkretnych wdrożeń. Laurence Kemball-Cook, prezes Pavegen, ładującego miejskie magazyny energii siłą ludzkich kroków:

– Średnio, każdy człowiek wykonuje w życiu aż 150 milionów kroków. Daje to energię mogącą zasilić przeciętny dom przez całe 3 tygodnie. Zaczynamy od Londynu, potem będzie czas na inne miasta i całe kraje.

Chcesz być uczestnikiem wydarzenia, na którym transportowa i motoryzacyjna rewolucja dostaje nowej dynamiki, gdzie wykuwają się nowe sojusze i ruszają potężne projekty, zmieniające obraz całych gospodarek? Jest miejsce, gdzie można zobaczyć cały obraz nadchodzących zmian. To do Katowic, 12 i 13 września zjadą wszyscy kluczowi gracze z ekosystemu budującego nowe oblicze mobilności. Impact mobility rEVolution’18 to największy w tej części Europy kongres poświęcony mobilności, przemysłowi transportowemu i zaawansowanym technologiom. 400 firm, 200 start-upów i 150 mówców z całego świata, wśród nich liderzy z takich firm jak ABB, Volkswagen Financial Services, Volkswagen Group Polska, Volvo, Nissan czy Mastercard. Z pewnością nie powinno zabraknąć nazwisk czołowych postaci z polskiej sceny m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Mikołaja Wilda oraz przedstawicieli największych polskich spółek takich jak PLL LOT, PKN Orlen, Tauron, czy Grupy Azoty. Cel? Nadać rewolucji właściwą dynamikę.

Dołącz do jądra nowego ekosystemu. Zgłoś się na https://impactcee.com/mobilityrevolution/2018/

