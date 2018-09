Innowacje w Krynicy: Wodór, czysty węgiel, elektromobilność (RELACJA)

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel „Nowe biznesy w energetyce – w poszukiwaniu utraconych zysków” . Panel prowadził redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl, Wojciech Jakóbik.

Wodór w gazociągach?

Krzysztof Sitarski, poseł na Sejm RP, podkreślił potrzebę racjonalnego wykorzystania węgla, a jako przykład podał wodór, który jest produktem ubocznym przy produkcji węgla koksowego. Jako kolejny przykład podał, chemiczną przeróbkę węgla w postaci produkcji z tego surowca „błękitnego paliwa”. Dodał, że górnictwo jest za bardzo obciążone fiskalnie, w formie różnych podatków, które wynoszą 7-9 mld zł, a on sam stara się walczyć z jego zdaniem „nadmiernie obciążonym fiskalne górnictwem”.

Wiceprezes spółki Gaz – System, Artur Zawartko dodał, że szansą na przesył wodoru jest wysokociśnieniowa infrastruktura przesyłowa spółki Gaz – System, a spółka przygotowuje się do tego w formie analiz, ale wciąż czeka na rynek i konkurencyjne ceny. Dodał, że w zakresie LNG spółka rozbudowuje Gazoport do 7,5 mld m sześc. dzięki budowie dodatkowych regazyfikatorów, jednak aby zwiększyć pojemność do 10 mld m sześc. można pozyskać ciepło potrzebne do regazyfikacji poprzez budowę elektrociepłowni. Ciepło można jego zdaniem uzyskiwać także dzięki odzyskiwaniu ciepła przy tłoczniach gazu. Dodał, że spółka ma własne laboratoria, dot. wzorcowania gazomierzy, który są gotowe na współpracę z nowymi podmiotami.

Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju dodał, że spółka w zakresie innowacji ma program InnVento, gdzie w jego ramach wybrano 7 projektów, startupów a w ramach programu Scale Lab, współpraca dotyczy 18 projektów. Kolejnym projektem jest INGA razem z Gaz- Systemem, NCBiR o łącznej kwocie 400 mln zł. Dodał, że spółka inwestuje w innowacje, po to, aby zwiększać swą wartość. Dodał, że w zakresie sektorze upstream innowacje dotyczy płuczek wiertniczych czy propantów stymulujących wydobycie ropy i gazu. W Norwegii spółka ma udziały w 20 koncesjach, wydobycie sięga 0,5 mld m sześc. a po 2022 ma to być 2,5 mld m sześc. Dodał, że spółka już jutro odbierze 40 dostawę LNG z Kataru, a docelowo spółka chce obsługiwać 28 dostaw metanowców rocznie.

Rafał Miland, wiceprezes PERN, podkreślił, że działania innowacyjne są wymuszane przez klientów spółki. – Ich oczekiwania wymuszają innowacje. Przykładem są dozowania biododatków na stacjach paliw. Spółka rozwija takie instalacje i buduje nowe. Tak samo ma się z dodaniem innych dodatków Chodzi także o tzw. wyspy nalewcze co pozwala na większy obrót paliwem – dodał. Jego zdaniem innowacje w zakresie.

Elektromobilność i OZE

Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE w zakresie innowacji wspomniał o potrzebie budowy ekosystemu do recyklingu baterii litowo – jonowych, tym bardziej, że UE szykuje się do przyjęcia zapisów o gospodarce cyrkularnej, a prace jakie w tym zakresie prowadzi spółka mają być wdrożone już w 2019 roku. – Rozwój biznesu – elektroenergetyki – klaster energii np. w Zgorzelcu, rozszerzenie oferty poprzez wdrożenie usług powiązanych z elektroenergetyką, takich jak smart home i wreszcie dodawania do sektora elektroenergetycznego nowego biznesu jak PGE Ventures, spółka inwestująca w startupy. W zakresie stacji ładowana pojazdów powiedział, że spółka ma obecnie 25 stacji, do końca roku będzie 50, a do 2020 roku – 200.

Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego w Grupie Tauron, podkreślił podobnie jak prezes Kroplewski, że innowacje są po to, aby spółka miała z tego w przyszłości zysk, bo na to są one nastawione. – Od 2 lat spółka chce 5 proc. przychodów przeznaczyć na badania i rozwój co daje 80 mln zł rocznie. Aby środków było więcej podpisaliśmy współprace z PFR, w zakresie funduszy CVC, Magneta, gdzie kapitalizacja spółki ma wynieść docelowo 210 mln zł. Dodatkowo spółka dostała środki w wysokości 140 mln zł dofinansowanie na projekt budowy sieci światłowodowej o łącznej wartości 250 mln zł – powiedział. Pytany jak przyciągać innowacje do firmy, o tak dużym „dziedzictwie węglowym” powiedział, że jako jedna z niewielu spółek jest w stanie w razie życzenia klienta dostarczyć energię tylko z OZE, która spółka także produkuje. Dodał, że przed szczytem klimatycznym w Katowicach, spółka chce zainstalować 40 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Janusz Moroz z Innogy Polska powiedział, że przewagę jego firmie daje posiadanie hubów innowacji na całym świecie. – Elektromobilność, fotowoltaika produkty smart – to produkty, które chce rozwijać. Spółka postawiła już 2 GW mocy solarnych, a w tym roku zapewni drugie tyle. W 2009 roku jako pierwsza zainwestowała w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, a tylko w ub. 2017 roku sprzedaż energii na tych stacjach była większa, niż w poprzednich 6 latach razem wziętych. Kolejny przykład to carsharnig pojazdów elektrycznych.