Irlandia stawia na elektromobilność. Chce zakazać sprzedaży samochodów spalinowych

Rząd Irlandii ogłosił plan strategiczny „Project Ireland 2040”, zgodnie z którym m.in. przeznaczy 22 miliardy euro na rozwój gospodarki niskoemisyjnej.

Środki finansowe zostaną przeznaczone głownie na sektor transportu, rolnictwo oraz obszary zabudowane. Do 2025 r. Irlandia zamierza zakończyć produkcję energii elektrycznej z węgla.

Ponadto, po 2030 r. (10 lat przed Wielką Brytanią) kraj wprowadzi zakaz sprzedaży pojazdów z silnikami benzynowymi i Diesla (również hybryd). Dostępne będą wyłącznie ich zeroemisyjne odpowiedniki. Do 2045 r. pojazdy spalinowe mają całkowicie zniknąć z dróg.

Do 2030 r. Irlandia zamierza dysponować co najmniej 500 tysiącami pojazdów z napędem elektrycznym, stanowiących ok. jednej trzeciej całej prywatnej floty transportowej. Plan przewiduje także inwestycje w wysokości 200 milionów euro w rozbudowę infrastruktury ładowania. Publiczni przewoźnicy od lipca 2019 r. nie będą mogli już kupować autobusów miejskich zasilanych wyłącznie olejem napędowym.

Łącznie, w ramach „Project Ireland 2040” Irlandia planuje wydać na rozwój i transformację 116 miliardów euro.

