Irlandia zachęca do kupowania aut elektrycznych

Od początku 2018 r. Irlandczycy mogą otrzymać dopłatę w wysokości 600 euro (ok. 2 500 zł) na zakup i instalację w domu ładowarki do pojazdów elektrycznych.

Nowa regulacja została wprowadzona w celu popularyzacji samochodów napędzanych prądem i zachęcenia właścicieli EV do ich ładowania w porze nocnej, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest najniższe.

Dopłata jest przyznawana przez Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI). Przysługuje nabywcom zarówno nowych, jak i używanych samochodów elektrycznych przeznaczonych do użytku prywatnego. Dofinansowanie nie dotyczy właścicieli pojazdów, które zostały kupione przed 2018 r.

Irlandczycy przy zakupie EV na użytek prywatny mogą ponadto liczyć m.in. na dopłatę w wysokości do 5 000 euro (ok. 20 800 zł) oraz ulgę przy podatku rejestracyjnym VRT do takiej samej wysokości.

Wysokość dopłaty przy zakupie zależy od ceny danego samochodu. Dofinansowanie przysługuje w maksymalnej wysokości, gdy cena pojazdu przekracza 20 000 euro (ok. 83 200 zł). Mogą ją otrzymać nabywcy pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) oraz hybryd typu plug-in (PHEV).