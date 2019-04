Emilewicz: Wzrost cen energii nie wynika z polityki rządu

Wiemy, że zwycięstwo wyborcze jest ważne, ale nie jest i nie może być celem samym w sobie – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w rozmowie z tygodnikiem „Sieci”.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz pytana w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, jakie zadanie sobie przypisuje, odparła, że jest to deregulacja, ład procesu legislacyjnego i zielony konserwatyzm.

Deregulacja, jak wyjaśniła, to „uproszczenie systemu prawa dla autorów naszego sukcesu gospodarczego – czyli przedsiębiorców”. „Jako rząd wprowadziliśmy w ciągu trzech lat setki proprzedsiębiorczych zmian” – wskazała.

O ładzie legislacyjnym powiedziała: „Mój resort nieustannie podejmuje działania w celu poprawy otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców”.

Trzecie zadanie – zielony konserwatyzm – to „Troska o jakość powietrza z myślą o kolejnych pokoleniach – to perspektywa długodystansowa! Dziś to jeden z ważniejszych programów naszego rządu” – powiedziała minister.