Jakóbik: Czekamy na decyzję o elektrowni atomowej w Polsce

Pomimo tego, że formalnie według oficjalnego rządowego dokumentu „Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” (PPEJ) polska elektrownia atomowa powstaje, nadal nie ma jednoznacznej i operacyjnej decyzji w tym temacie. – O ile panuje generalna zgoda w rządzie, że trzeba energetykę jądrową budować, to wśród ministrów znajduje się także minister środowiska, który jednak jest przeciwko tego rodzaju energetyce. Do rozstrzygnięcia może dojść wraz z dawna zapowiadaną rekonstrukcją nowego rządu – mówi w rozmowie z MarketNews24 Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.

Możemy zatem spodziewać się, że jeżeli w ramach rekonstrukcji rządu dojdzie do pewnego rodzaju przetasowania kompetencji i wpływ obecnego ministra środowiska na politykę energetyczną zostanie ograniczony, możemy oczekiwać, że decyzja zapadnie już niebawem. Jest to bardzo istotne ze względu na deklaracje rządu odnośnie terminów budowy elektrowni, która miałaby powstać do 2031 roku – zatem czas na rozpisanie i rozstrzygniecie przetargu oraz budowę samej elektrowni jeszcze jest, ale nie ma go zbyt wiele.

– Jeżeli liczymy, że sama budowa może potrwać dekadę, to decyzje trzeba podejmować możliwie szybko – dodaje Jakóbik.