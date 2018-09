Jakubowski: Rośnie znaczenie LNG dla gospodarki

– Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu jest niezbędna i przyniesie wymierne korzyści, szczególnie w kontekście nowych usług i możliwości, jakie daje zastosowanie LNG – powiedział Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG z grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM, podczas panelu pt. „LNG oraz inne paliwa alternatywne sposobem na poprawę jakości powietrza. Przykłady z Chin, wnioski i rekomendacje przed COP24”. Dyskusja odbyła się 5 września 2018 r. podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

Podczas panelu poruszono problematykę globalnej jakości powietrza i wytycznych dot. ograniczania wzrostu średniej temperatury na świecie, o czym traktuje porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu z grudnia 2015 r. Szczególnie analizowany był tu przykład Chin, które zadeklarowały wdrożenie kompleksowych rozwiązań ograniczających poziom emisji. Uczestnicy dyskusji rozważali możliwości wykorzystania chińskich pomysłów na gruncie polskim, ale też prezentowali rozwiązania i trendy, które w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły się już pojawiać.

Prezes Paweł Jakubowski zwrócił uwagę na ważną rolę instalacji zasilanych LNG, zwłaszcza w kontekście wymogów gospodarki niskoemisyjnej. – To impuls do tego, by zwiększać wolumen dostaw LNG, a także rozbudowywać sieć dystrybucji tego surowca – powiedział. Jak podkreślił, Terminal w Świnoujściu mógłby pełnić funkcję hubu gazowego w basenie Morza Bałtyckiego. – Dostarczamy ten surowiec nawet do miejsc, gdzie nie ma tradycyjnej infrastruktury przesyłowej. Do dziś przeładowaliśmy już 3000 autocystern, co czyni nas jednymi z wiodących europejskich terminali pod tym względem – mówił.

W kontekście zwiększania mocy regazyfikacyjnych Terminalu LNG równie istotne jest wykorzystanie paliwa LNG w transporcie morskim. – Tzw. dyrektywa siarkowa wymusza na przedsiębiorstwach znaczne obniżenie zawartości tego pierwiastka w paliwach. Z tego względu statki z napędem LNG są doskonałą alternatywą w transporcie morskim. To bezpieczne i przyjazne ekosystemowi morskiemu paliwo – dodał prezes Polskiego LNG Paweł Jakubowski.

Moderatorem panelu był Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl, zaś w dyskusji wzięli udział także: Christian Hoellinger, Head of Downstream LNG Road Europe z firmy Shell, Hong Liu, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Radzie Miasta Zhengzhou w Chinach, Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, Marcin Szczudło, Wiceprezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., oraz Kamil Wyszkowski, Prezes Zarządu United Nations Global Compact Poland.

Forum Ekonomiczne w Krynicy to największe i najbardziej znane spotkanie przedstawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego misją jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w regionie. Tegoroczna, XXVIII edycja odbywa się pod hasłem „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów”. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

