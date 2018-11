Jest projekt strategii energetycznej. 6-9 GW atomu

W siedzibie ministerstwa energii doszło do publikacji projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Projekt zakłada wytwarzanie energii w 60 procentach z węgla w 2030 roku i 21 procent OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 roku. Pierwsza elektrownia jądrowa miałaby powstać w 2033 roku i osiągnąć moc 1-1,5 GW do 2033 roku. W sumie ma powstać do 6 bloków jądrowych do 2043 roku, czyli łącznie 6-9 GW. Polska chce poprawić efektywność energetyczną o 23 procent do 2030 roku w stosunku do prognoz z 2007 roku. Dzięki tym działaniom zamierza ograniczyć emisje CO2 o 30 procent do 2030 roku w stosunku do danych z 1990 roku.

– Kończymy pracę, która została uwieńczona dokumentem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku wraz z prognozami zapotrzebowania na energię. Te dwa dokumenty są tym, co było długo oczekiwane. Chcemy przedstawić perspektywę zaspokojenia gospodarczych, a także cywilizacyjnych oczekiwań Polaków – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

BiznesAlert.pl podawał wcześniej, że w strategii znajdzie się 6-9 GW atomu. Projekt trafi do konsultacji społecznych, które mogą potrwać do 21 dni.

Wojciech Jakóbik