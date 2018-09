JSW sięga po energię ze słońca

Centrum Usług Wspólnych jako pierwsze w JSW będzie korzystać z farmy fotowoltaicznej. Taka instalacja pojawiła się już na dachu budynku. Dzięki niej koszty utrzymania budynku obniżą się nawet o kilkanaście tysięcy złotych rocznie.

Pierwsze panele fotowoltaiczne to program pilotażowy. Instalacja składa się z dwóch falowników o mocy 15 kW oraz 93 paneli fotowoltaicznych generujących moc 320 Wp każdy. Wyprodukowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej zostanie wprowadzona do wewnętrznej instalacji biurowca, a nadwyżki produkowanej energii trafią do zewnętrznej sieci energetycznej.

Średnioroczny dobowy uzysk energii elektrycznej wyniesie około 72,5 kWh/d, będzie jednak uzależniony od nasłonecznienia. Przeprowadzone analizy techniczne szacują roczne oszczędności w kosztach zużytej energii na poziomie około 15 tys. zł. Zwrot inwestycji powinien nastąpić po niespełna 10 latach. Instalacja zostanie uruchomiona pod koniec września. W przyszłości planowany jest montaż kolejnych paneli fotowoltaicznych, tym razem na budynku biura zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jastrzębska Spółka Węglowa od lat popiera alternatywne i ekologiczne źródła zasilania energii. Instalacja paneli fotowoltaicznych jest jednym z elementów tworzenia innowacyjnej i przyjaznej środowisku firmy, wnoszącej poważny wkład w poprawę jakości powietrza.

