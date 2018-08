JSW podpisała list intencyjny ze światowym liderem w branży BSP

Amerykański instytut naukowy jest zainteresowany współpracą w obszarze bezzałogowych systemów powietrznych. JSW Innowacje oraz HAWK-e, należące do Grupy Kapitałowej JSW, podpisały w tej sprawie list intencyjny z Nevada Institute for Autonomous Systems (NIAS), światowym liderem w branży BSP.

Porozumienie dotyczy współpracy przy tworzeniu Centrum Doskonałości, a także wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w ramach krajowego systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Kolejnym obszarem wspólnych działań mają być testy niezależnych systemów, wymiana doświadczeń w zakresie projektów oraz rozwiązań technologicznych. Istotnym elementem będzie również realizacja programu FAA „Technology Integration Program” oraz międzyresortowego programu „Żwirko i Wigura”. Partnerzy będą współpracować przy realizacji wszelkich projektów z obszaru „Space Mining”. Polsko – amerykańska współpraca umożliwi rozwój technologii bezzałogowych pod kątem potrzeb górnictwa.

List intencyjny podpisali: Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Tadeusz Wenecki i Agnieszka Hankus-Kubica, prezes i wiceprezes JSW Innowacje.

HAWK-e reprezentowali: Karol Cheda, prezes zarządu oraz wiceprezes Bartosz Brzozowski. Ze strony Nevada Institute for Autonomous Systems (NIAS) porozumienie podpisał Chris Walach, dyrektor instytutu.

Amerykański NIAS jest organizacją non-profit, która kieruje rozwojem autonomicznego przemysłu lotniczego w Nevadzie poprzez relacje biznesowe, współpracę z głównymi instytucjami badawczymi i pomoc w rozbudowie bazy wiedzy o branży BSP (Bezzałogowych Systemów Powietrznych). Z kolei JSW Innowacje to spółka należąca do grupy kapitałowej JSW skupiająca się na działalności badawczo-rozwojowej. Spółka dąży do uzyskania statusu wiodącego na rynku europejskim centrum innowacji dla górnictwa.

Przedstawiciele NIAS spędzili w Polsce 5 dni w czasie których zapoznali się z projektami prowadzonymi przez spółki JSW Innowacje oraz HAWK-e, a także zwiedzili koksownię oraz kopalnię węgla.

