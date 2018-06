JSW podtrzymuje tegoroczny cel wydobycia węgla

JSW podtrzymuje tegoroczny cel produkcji węgla na poziomie 15,4 mln ton, pomimo ubytku wydobycia związanego z majowym wstrząsem na Zofiówce. Zamierza zintensyfikować prace zmierzające do zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla koksowego w innych rejonach – poinformował prezes Daniel Ozon.

„Naszym celem na 2018 rok było 15,4 mln ton węgla. Potwierdzamy, że pomimo szacowanego na 380 tys. ton ubytku wydobycia związanego z majowym wstrząsem na Zofiówce, zamierzamy ten plan utrzymać” – powiedział prezes Daniel Ozon na piątkowej konferencji.”Nadwyżka wydobycia w I półroczu zrekompensuje tę stratę” – dodał.

Spółka podała, że ile ostatecznie zasobów zostanie wyłączonych z eksploatacji po wypadku w Zofiówce będzie możliwe do oszacowania dopiero po zakończeniu prac komisji powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy, co nastąpi prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku.

W tej sytuacji JSW zamierza zintensyfikować prace zmierzające do zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla koksowego w innych rejonach.”Będziemy intensyfikować nasze prace, by jak najszybciej udostępnić obszary zlokalizowane na południe od Zofiówki” – powiedział prezes Ozon. JSW prowadzi działania rozpoznawcze w obszarach: Bzie-Dębina i Warszowice-Suszec.

JSW poinformowała, że rozważa wyodrębnienie w swoich strukturach nowej kopalni, która mogłaby objąć złoże Bzie Dębina 1-Zachód oraz Bzie Dębina 2-Zachód zlokalizowane aktualnie w obszarze górniczym kopalni Borynia – Zofiówka – Jastrzębie. Szacowane zasoby operatywne w tych złożach wynoszą 185,2 mln ton, przy czym węgiel typu 35 stanowi około 95 proc. zasobów.

Na początku tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała koncesję na rozpoznanie obszaru Warszowice-Suszec i zaplanowała wykonanie powierzchniowych otworów badawczych. W celu dodatkowego rozpoznania złoża zamierza wykonać w najbliższym czasie 5 kolejnych otworów badawczych. Obszar badań obejmuje nierozpoznane dotąd złoża zalegające na północ od kopalni Pniówek, gdzie występuje węgiel koksowy typu 35.

Wstępnie badana jest również wykonalność projektów kopalni Dębieńsko i Jan Karski prowadzonych przez Prairie Mining. Prezes Ozon poinformował, że JSW powinna podjąć decyzję w sprawie tych aktywów do końca lipca.Poszerzanie bazy zasobowej to jeden z elementów strategii JSW do roku 2030.

Polska Agencja Prasowa