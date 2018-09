Kapsuła czasu Taurona

100 najlepszych listów napisanych przez uczniów szkół podstawowych znajdzie się w kapsule czasu umieszczonej na Wzgórzu Wawelskim. Laureaci otrzymają również atrakcyjne nagrody oraz wezmą udział w uroczystości na Zamku Królewskim na Wawelu.

Konkurs jest elementem projektu „Wawelska Kapsuła Czasu z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”. Przedsięwzięcie realizują wspólnie Zamek Królewski na Wawelu oraz TAURON. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 ze szkół podstawowych z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz śląskiego.

Obchody niepodległości z perspektywą przyszłości

Uczniowie napiszą listy do swoich rówieśników z przyszłości o tym, jak spędzają czas wolny lub opowiedzą, co chcieliby robić, gdy dorosną. To będzie ich ślad dla Polaków za 100 lat. Kapsuła zostanie umieszczona na Wzgórzu Wawelskim, a informacja o tym zostanie zapisana w wawelskich archiwach wraz z prośbą o odczytanie listów w 2118 r. oraz zorganizowanie podobnego projektu z perspektywą kolejnych 100 lat. Ważnym elementem tego projektu jest wymiar edukacyjny – „Listy do przyszłości” pomogą odkurzyć nieco zapomnianą sztukę epistolografii.

Zostaw ślad dla Polaków za 100 lat

Szkoły, które zgłoszą chęć udziału w konkursie, otrzymają dla wszystkich uczestników okolicznościowy papier, na którym pisane będą listy, oraz pamiątkowe długopisy. Spośród wszystkich prac napisanych przez dzieci szkoła wybierze pięć najlepszych listów.

Spośród nadesłanych prac wyłonionych zostanie 100 najlepszych listów, które – wraz z innymi pamiątkami z czasów współczesnych – zachowane zostaną dla przyszłych pokoleń w kapsule czasu na Wawelu.

