Katowice: Przed COP24 zaczyna się wyłączanie przestrzeni miasta

Przed grudniowym szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach z początkiem października rozpocznie się budowa obiektów tymczasowych, które uzupełnią główne obiekty tego wydarzenia. W związku z tym 28 września zamknięte zostaną parkingi w tzw. Strefie Kultury.

Zmiany mieście

Obiektami Strefy Kultury są m.in. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach oraz połączona z nim hala Spodek, które będą głównymi miejscami organizacji COP24 (łącznie oba obiekty dysponują ponad 70 tys. m kw. powierzchni użytkowej). Jak zapowiedział wyłoniony przez Ministerstwo Środowiska organizator logistyczny szczytu – Międzynarodowe Targi Poznańskie – prace związane z budową ponad 40 tys. m kw. dodatkowej przestrzeni konferencyjnej na położonych w pobliżu MCK i Spodka parkingach rozpoczną się 1 października i potrwają do 23 listopada.

Według informacji rzeczniczki katowickiego magistratu Ewy Lipki, w związku z tym już 28 września rozpoczną się prace na terenie parkingów zlokalizowanych w Strefie Kultury (przy siedzibach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskiego). Parkingi zostaną ponownie otwarte w styczniu 2019 r. „Wyłączonych zostanie 550 miejsc parkingowych w Strefie Kultury, dlatego przygotowaliśmy dla gości NOSPR, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego informacje dot. alternatywnych parkingów z łączną ilością 650 miejsc” – zaznaczyła rzeczniczka.

Gościom wydarzeń w NOSPR, MCK i Spodku miasto proponuje pozostawianie samochodów w strefie płatnego parkowania w centrum (1851 miejsc – opłaty do godz. 16.30), na płatnym parkingu na terenie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Chełkowskiego (550 miejsc) oraz na bezpłatnym parkingu przy Alei Korfantego – pod tzw. Superjednostką (ok. 80 miejsc). W związku z wyłączeniem parkingu w Strefie Kultury miasto apeluje też do osób dojeżdżających do pracy w Katowicach z innych miast, aby na ten czas wybierały transport publiczny – tramwaj, autobus lub rower miejski. „Ilość miejsc parkingowych w Śródmieściu się nie zwiększy, a ich poszukiwanie będzie generować dodatkowe utrudnienia w ruchu. Zdajemy sobie sprawę, że cześć kierowców nie zrezygnuje z podróży samochodem. Dlatego będziemy kierować patrole Straży Miejskiej (…) – by sprawdzać, czy pojazdy nie stają w miejscach niedozwolonych” – zapewniła Lipka.

Parkingi i transport miejski

Wskazane przez Katowice parkingi dla dojeżdżających do pracy znajdują się przy: Katowickim Parku Leśnym (100 miejsc, autobus co godzinę, czas dojazdu do dworca kolejowego 16 min.), Centrum Handlowym Belg (150 miejsc, autobus co 15 min, dojazd 13 min) oraz przy Cmentarzu Komunalnym (400 miejsc – autobus co 30 min. lub co godzinę, dojazd 13 min. lub 21 min.). Według zapowiedzi MTP w dodatkowych przestrzeniach, które powstaną w miejscu parkingów w Strefie Kultury, zorganizowane zostaną m.in. biura konferencji, przestrzenie do debat, wypoczynku i cateringowe. Obiekty tymczasowe wyposażone zostaną m.in. w sieci komputerowe, infrastrukturę wideo czy energetyczną.

MTP prowadzą prace zgodnie z harmonogramem zawartym w podpisanej na początku września br. umowie z Ministerstwem Środowiska. Całość przygotowanego pod kątem COP24 terenu ma zostać przekazana ministerstwu do 23 listopada br., a ONZ – do 2 grudnia. Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach 3-14 grudnia br. Jego miejscem będzie kompleks Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i przylegającej hali widowiskowej Spodek – wraz z okolicznym wydzielonym terenem. W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Polska Agencja Prasowa