KE: Elektromobilność razem z OZE

Komisja Europejska wspiera rozwój elektromobilności i OZE. To pozwoli na oszczędność 38 mld ton ropy o wartości 170 mld euro.

– W Europie zależy nam na elektromobilności, a w tym celu należy promować energię z czystych źródeł, to konieczne to zmiany trendu – powiedział Artur Runge-Metzger z Komisji Europejskiej podczas Impact Moblity, konferencji jaka odbywa się w Katowicach.

W 2017 roku opracowano pakiet stymulujące rozwój branży, sektora produkcji po to, by wszystkie firmy skupiły się na produkcji baterii w Europie i tu tworzyć miejsca pracy. Dodał, że bez infrastruktury do ładowania się nie obejdzie. – Chodzi nie tylko o możliwość dojazdu elektrykiem z Katowic do Krakowa, ale także do Lizbony – ocenił.

– W czasie dyskusji w UE pojawiają się głosy, że redukcja zanieczyszczeń z emisji do 30 proc. to zbyt mało, i pojawiają się już pomysły, aby wynosiła 45 proc. Są jednak obawy, czy to nie za dużo i nie szybko – powiedział. Wspomniał o rosnącym zainteresowaniu elektrycznymi ciężarówkami.- Chiny już idą w tę stronę, musimy za nimi nadążyć – powiedział.

Dodał, że dzięki elektromobilności można oszczędzić 38 miliardów ton ropy naftowej o wartości 170 mld euro. Podkreślił, że dzięki niej PKB może wzrosnąć w UE o ok. 6,5 mld euro.