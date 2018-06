KE: Rynek mocy da Polsce nowoczesny rynek energii

Polski miks energetyczny był inny, a kraj ten używał systemu który nie był bardzo rynkowy. Decyzje polityczne Unii Europejskiej w zakresie energetyki są wspierane przez Polskę jako kraj członkowski. Nasze systemy energetyczne powinny dostarczyć czystą, bezpieczną energetykę, na którą wszystkich nas stać. Cele powinny być spełnione i to jest wyzwanie, aby tak zaprojektować politykę energetyczną, aby wziąć pod uwagę wszystkie systemy energetyczne w UE – powiedział zastępca dyrektora generalnego DG Competition Gert, Jan Koopman, podczas Okrągłego Stołu Energetycznego.

Dodał, że zmiany prawe pokazują, iż potrzebna jest ewolucja energetyczna, jednak celem Komisji nie jest to, aby narzucać miks energetyczny bo to kraj ma prawo do projektowania go. Komisja chce pomóc we wdrożeniu regulacji, które wesprą dostępność energii dla wszystkich. Wsparcie Polski dla OZE jest imponujące i dotyczy 40 mld zł, które zostało już zatwierdzone aby wdrożyć OZE do miksu energetycznego. Zatwierdziliśmy także mechanizm mocowy na 10 lat. To gwarantuje dostępność do mocy wytwórczych, przy zapewnieniu konkurencji na rynku. Imponujące jest to, że mechanizmowi towarzyszy wiele reform, które pozwalają przesunąć się w stronę wydajnych rynków energii. Przykładem może być rynek bilansujący, który stwarza pole do utrzymania mocy i zapewnia to środki stymulujące. Będą aukcję, które ruszą już w tym roku – powiedział Koopman. Dodał, że wydajność kosztową rynku da także dostępność do polskiego rynku mocy z zagranicy. – Te reformy gwarantują dostęp do energii, a zdarzenia takie jak niedobory już nie wystąpią. Polska jest w czołówce reform rynkowych w UE, są innowacyjne i pokazujemy je innym krajom – nadmienił Koopman.

Dodał, że zależność węgla od Polski jest znacząca, a jego wybór należy do naszego kraju. Plan wsparcia energii OZE wprowadza jednak aukcje dotyczące wsparcia, co wzmocni penetracje tego źródła na rynku. – Jest on kompatybilny z mechanizmami rynkowymi, co uzupełni cenę rynkową, kiedy będzie to potrzebne. Będzie obowiązywać dyscyplina rynkowa. To ważny krok w stronę ewolucji polskiej energetyki – powiedział przedstawiciel Komisji.

Jednocześnie zauważył, że instrument pomocy dla regionów górniczych to element pakietu czystej energii, aby przejść z gospodarki opartej na paliwach kopalnych. – Można na ten cel uzyskać pomoc z programów UE, programów regionalnych czy programu Horyzont 2020. Nowy budżet UE powinien także dalej wspierać transformację.

Bartłomiej Sawicki