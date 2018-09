Jest nowy projekt wsparcia dla kogeneracji. ME stawia na gaz

Podczas Kongresu Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach przedstawiciel ministerstwa energii przedstawił założenia nowego modelu wsparcia kogeneracji.

Nowy projekt wsparcia dla kogeneracji

Z końcem tego roku kończy się obecny mechanizm wsparcia. 5 kwietnia został opublikowany projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Celem jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, systemowe ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych, likwidacja indywidualnych palenisk w gospodarstwach domowych.

Rozwiązane jest dedykowane ciepłownictwu. – Ono jest dla tych źródeł, które dostarczają ciepło do systemów ciepłowniczych i ją sprzedają. Nie obejmuje przedsiębiorstw, które mają swoje własne źródła na cele technologiczne w przeciwieństwie do tego, co obowiązywało w zeszłym roku – powiedział Tomasz Świetlicki, dyrektor departamentu elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Największe wsparcie mają otrzymać nowe jednostki albo te, które posiadają decyzję o modernizacji, z której „nie będą się już mogły wycofać” z progami 25 i 50 procent kosztów na nową jednostkę kogeneracyjną od którego będzie zależała długość wsparcia, odpowiednio 7 i 15 lat. Aukcja zostanie przeprowadzona w formule „pay as bid” dla mocy 1-50 MW nowych i znacznie zmodernizowanych.

Wszystkie jednostki kogeneracyjne będą w jednym koszyku, a minister energii określi wartości referencyjne (paliwa stałe, paliwa gazowe, biomasa i inne). W aukcjach 5 procent wolumenu będzie dostępne dla źródeł zagranicznych.

Przy prekwalifikacji jednostek opalanych paliwami stałymi będzie można dopuścić źródła węglowe, ale pod warunkiem, że w danym przypadku nie ma możliwości zastąpienia go gazem lub wyłącznie biomasą albo spowoduje to znaczny wzrost cen ciepła dla odbiorców oraz, że jednostkowy wskaźnik emisji CO2 jest nie wyższy niż 450 kg/MWh. – Elektrociepłownie mieszczą się w tym wymogu – podkreślił Świetlicki.

Aukcje dla kogeneracji

W aukcji musi wziąć udział przynajmniej trzech uczestników. Jeśli wolumen jest równy lub mniejszy od założeń, to próg wsparcia wynosi 80 procent, aby było ono efektywne. Każda z aukcji posiada oferowany wolumen i cenę za 1MWh. Ograniczeniem będzie wolumen oraz wartość energii możliwej do zakontraktowania w aukcji.

Prognozy ministerstwa energii zakładają, że dzięki aukcjom największy wolumen energii elektrycznej będzie pochodził z gazu. Premia gwarantowana dla jednostek poniżej 1 MW i istniejących oraz modernizowanych będzie ustalana administracyjnie. Powyżej 50 MW będzie ustalana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. – Będzie on praktycznie określał wartość kosztową – dodał przedstawiciel ministerstwa. Nowe jednostki pow. 50 MW mają podlegać naborowi z elementem konkurencyjnym i parametrem lokalizacyjnym. Jednostki powyżej 300 MWe będą notyfikowane indywidualnie przez Komisję Europejską.

Zostanie wprowadzony współczynnik wieku jednostki uwzględniający zdekapitalizowanie majątku i amortyzacja liczona w przeszłości.

ME zakłada, że jednostki będą mogły naraz uczestniczyć we wszystkich mechanizmach wsparcia operacyjnego. Premia będzie ograniczona o wsparcie z innych źródeł. Łączny okres wsparcia w nowym mechanizmie i systemie świadectw nie może przekraczać 15 lat.

Finansowanie będzie się opierać na opłacie kogeneracyjnej zawartej w opłacie dystrybucyjnej. System nie obejmuje autoproducentów i źródeł przemysłowych, dedykowany najmniejszym wytwórcom. – Opłata pojawi się wprost na rachunku i wszyscy będziemy musieli się z tego wytłumaczyć. Warto informować, że to nie jest dodatkowy koszt tylko walka z niską emisją – ocenił Świetlicki.

Rozmowy z Komisją Europejską

W czerwcu rozpoczęły się rozmowy z Komisją Europejską, która doprowadziła do wycofania koszyków technologicznych z propozycji. Pojawił się także wymóg udowodnienia, że węgiel jest najlepszym możliwym paliwem. 12 września odbędzie się kolejne spotkanie ME z KE na ten temat. W drugiej połowie września 2018 roku ma być kontynuowana procedura legislacyjna. Nowy projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Wojciech Jakóbik