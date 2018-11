Komisja Europejska chce neutralności węglowej

Bruksela ma ambicje, aby za 30 lat stać się pierwszą gospodarką świata neutralną dla klimatu.

Jak wynika z przedstawionego planu po 2050 roku emisje gazów cieplarnianych powinny być równoważone poprzez sadzenie drzew, wychwytywanie CO2 bądź magazynowanie go pod ziemią. Zdaniem naukowców osiągnięcie do tego czasu zero-emisyjności jest niezbędne, by utrzymać wzrost globalnej temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza.

Według Komisji Europejskiej pozwoli to na zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza o 40%. Od 1990 roku Unia Europejska zredukowała emisje CO2 o 20%, mimo, że gospodarki państw członkowskich się rozwijały.

Jak zaznacza Bruksela postawienie sobie bardziej ambitnych celów klimatycznych do 2030 roku, a więc redukcja emisji o 40% pozwoli do 2050 roku osiągnąć stan neutralności dla klimatu.

Według Komisji Europejskiej będzie to możliwe dzięki technologiom fotowoltaicznym i wiatrowym, które mogłyby odpowiadać za ponad 80% produkowanej energii. Należy również zwiększyć nakłady na efektywność energetyczną, aby do połowy stulecia o 50% zmniejszyć zużycie energii.

Komisja podkreśla, że podjęte środki, choć kosztowne, przyczynią się do wcielenia w życie założeń porozumienia paryskiego oraz do 2-procentowego wzrostu gospodarki w perspektywie do 2050 roku, a także do zmniejszenia importu energii o 70%, co pozwoli zaoszczędzić nawet 3 biliony euro rocznie.

Komisja Europejska/Piotr Stępiński