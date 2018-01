Konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”

30 stycznia w Warszawie odbędzie się konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”. BiznesAlert.pl objął patronat nad tym wydarzeniem.



Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej? Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego? Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Zapraszamy na organizowaną przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu konferencję „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”.

Podczas konferencji głos zabiorą:

insp. Grzegorz Baczyński – Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP

Iwona Michniewicz – doktor nauk o kulturze fizycznej, założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej

Leszek Marzec – ratownik medyczny, strażak, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

Krzysztof Gralik – Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe Otwock

mgr Adam Gorgol – ratownik medyczny, wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie

dr Michał Piekarski – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Proponowane zagadnienia tematyczne :

Systemy łączności

Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii

Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory).

Bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów, danych

Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego

Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi

Współpraca ze środkami masowego przekazu

Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej

Aspekty prawne

Konferencja odbędzie się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Na wydarzenie można zarejestrować się na stronie organizatora.