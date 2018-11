Konsultacje strategii energetycznej do połowy stycznia. Model finansowania atomu „przed nami”

Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że projekt strategii energetycznej RP zawarty w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku będzie konsultowany społecznie do 15 stycznia 2019 roku. Z tego powodu dopiero teraz ruszą prace nad modelem finansowania elektrowni jądrowej, która zgodnie z tym planem ma być gotowa w 2033 roku.

– Dotychczas nie mając końcowej decyzji, czy będziemy to robić, czy nie, trudno to było robić. Ten czas jest przed nami i będziemy prowadzić rozmowy różne na ten temat, aby dojść do modelu, który będzie dla nas najlepszy. Dążymy do modelu kapitałowego – przyznał minister energii Krzysztof Tchórzewski w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

– Dzisiaj otwieramy drogę. Zobaczymy w jakim kształcie będzie ostateczny dokument. Kiedy będziemy posiadali wersję końcową, pójdzie ona na Radę Ministrów. Rząd będzie już tylko informował o przyjęciu jej przez Radę Ministrów – powiedział na konferencji prasowej.

Wojciech Jakóbik