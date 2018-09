ME: Polska ma czas na decyzję o kontrakcie jamalskim

Polska nie zdecydowała jeszcze o przedłużeniu bądź nieprzedłużeniu kontraktu na dostawy gazu rosyjskiego po 2022 roku – miał powiedzieć agencji RIA Novosti minister energii Krzysztof Tchórzewski w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Warszawa komunikowała, że istniejący kontrakt jest nieatrakcyjny ekonomicznie i zamierza go porzucić, zastępując go ewentualnie nowym. Minister uspokaja jednak, że „jest jeszcze dużo czasu do 2022 roku”. Obecnie Polska sprowadza do 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie od Gazpromu.

BiznesAlert.pl zgłaszał zastrzeżenia do materiału RIA Novosti, o czym można przeczytać więcej w naszym tekście.

RIA Novosti/Wojciech Jakóbik