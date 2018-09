Wirtualny spacer po Elektrowni i Kopalni PGE w Bełchatowie

Bełchatowska interaktywna wystawa PGE Giganty Mocy wzbogaciła się o kolejną atrakcję – aplikację Giganty Mocy VR 3D. Dzięki niej możliwy jest wirtualny spacer po wyrobisku odkrywki Szczerców w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz po wnętrzach Elektrowni Bełchatów. Obydwa aktywa należą do PGE GiEK, spółki z Grupy Kapitałowej PGE.

Dostępna w Google Play aplikacja Giganty Mocy VR 3D składa się z dwóch części: Wielkie koparki i Wielkie turbiny.

W części pierwszej widz ma możliwość przeniesienia się do wyrobiska odkrywki Szczerców, gdzie może zobaczyć pracę dwóch koparek nadkładowych: SchRs 4000 (K-44) oraz SchRs 4600 (K-41). Aplikacja umożliwia „spacer” po gigantycznych koparkach, jak również zobaczenie z bliska koła czerpakowego i zajrzenie do środka kabiny operatora. Udostępnia ona także dostęp do archiwalnych filmów i zdjęć z początków działalności kopalni.

Cześć druga aplikacji, Wielkie turbiny, dedykowana jest bełchatowskiej elektrowni i umożliwia jej zwiedzenie od środka. Możemy przenieść się do ogromnej hali maszynowni z 12 turbozespołami, jak również do nastawni blokowych bloków 1 i 4. Dzięki niej możemy także podziwiać halę maszynowni bloku 14 – najnowszego bloku elektrowni oraz widok z tarasu ulokowanego na jego szczycie.

Aplikacja Giganty Mocy VR 3D to kolejny nowatorski projekt przygotowany przez PGE Giganty Mocy. Pod koniec ubiegłego roku, muzeum wzbogaciło swoją wystawę o makietę, na której przedstawiono zrekultywowany obszar po działalności bełchatowskiej kopalni. Jest to doskonała wizytówka prośrodowiskowych działań Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

PGE Giganty Mocy to jedna z największych atrakcji turystycznych województwa łódzkiego. Ekspozycja stanowi interaktywne centrum edukacji, które w sposób multimedialny prezentuje proces wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego, wydobywanego i przetwarzanego przez należące do PGE GiEK bełchatowskie giganty mocy: kopalnię węgla brunatnego i elektrownię konwencjonalną.

Ekspozycja PGE Giganty Mocy w sposób interaktywny ukazuje dzieje powstania bełchatowskiej kopalni i elektrowni oraz najnowszą historię Bełchatowa w kontekście działalności miejscowego zagłębia górniczo-energetycznego. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest sponsorem tytularnym interaktywnego muzeum.

PGE GiEK