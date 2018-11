Kowalczyk: 12,5 tys. osób złożyło wniosek w programie Czyste powietrze

– Program Czyste Powietrze ruszył we wrześniu. W tym czasie w całej Polsce odbywały się spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawialiśmy jego najważniejsze założenia. Kontynuujemy nasze działania edukacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce, tym razem poprzez kampanię społeczną „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!” – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiedzialne są w dużej mierze domy jednorodzinne. Na powstawanie smogu wpływają przede wszystkim spalanie niewłaściwej jakości opału w przestarzałych domowych piecach oraz transport samochodowy. Dlatego jednym z działań na rzecz jego poprawy jest Program Czyste Powietrze. Dzięki temu, że działa on kompleksowo, umożliwia zarówno dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, jak i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Nabór wniosków w jego ramach wystartował 19 września.

Równolegle w całym kraju realizowany był cykl spotkań dotyczący Programu, w trakcie których przyszli beneficjenci mieli okazję zapoznać się z jego zasadami.

„Od początku września w całej Polsce realizowaliśmy cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych na temat Programu Czyste Powietrze, w których wzięło udział ponad 170 tys. osób. Ich efektem jest ponad 12 tys. złożonych wniosków oraz ponad 70 tys. zarejestrowanych kont na portalu Beneficjenta” – mówił minister Henryk Kowalczyk.

„W realizacji Programu Czyste Powietrze bardzo ważna jest edukacja, stąd naszym kolejnym działaniem jest kampania społeczna pn. „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!”, poprzez którą chcemy wyjaśniać przyczyny złej jakości powietrza w Polsce i pokazywać jak możemy im przeciwdziałać” – dodał minister środowiska.

Kampania Ministerstwa Środowiska jest realizowana pod hasłem „Zadbaj o swój kawałek nieba”. Na celu, poza wyjaśnianiem przyczyn powstawania smogu, ma zachęcać do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza.

„To, w jakim środowisku żyjemy i jakim powietrzem oddychamy, w dużym stopniu zależy od nas samych. Dlatego poprzez kampanię „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!” chcemy pokazać, że zmiana naszych indywidualnych zachowań i nawyków może przyczynić się do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Chcemy dotrzeć z kampanią do blisko 20 mln Polaków mieszkających w około 5 mln domów jednorodzinnych, czyli do potencjalnych beneficjentów Programu Czyste Powietrze” – podkreślił rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzózka.

Działania w ramach kampanii

W ramach kampanii Ministerstwa Środowiska powstały m.in. spoty, które od 16 listopada możemy oglądać w trzech ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Emitowane są również spoty i audycje radiowe dla dzieci. Powstała też strona internetowa, na której znalazły się informacje na temat przyczyn złej jakości powietrza i jego wpływu na nasze zdrowie, a także najważniejsze zasady dotyczące Programu Czyste Powietrze.

Ministerstwo Środowiska