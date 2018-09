Polska jest gotowa w przededniu COP24

Podczas zbliżającego się w Katowicach Szczytu Klimatycznego COP24, Polska jako gospodarz konferencji skupi się na trzech tematach: technologia – rozwój przyjaznych klimatowi rozwiązań, w tym elektromobilności; człowiek – solidarna i sprawiedliwa transformacja; przyroda – osiąganie neutralności klimatycznej poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami. Taką deklarację złożył minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas spotkania z dziennikarzami.

Trzy filary

Minister Henryk Kowalczyk witając dziennikarzy w czasie pierwszego roboczego śniadania prasowego dotyczącego organizacji COP24 przedstawił zespół pracujący nad całością projektu. – Ten rok pokazał, że nawet w Skandynawii zmiany klimatyczne mogą być bardzo poważne. Jeśli nie powstrzymamy zmian, to na koniec XXI roku nawet o 5 C w stosunku do tego, co było przed rewolucją przemysłową temperatura może się podnieść – powiedział. Określono ambitne cele – 1,5 C czy 2 C – ale jak mówił Kowalczyk, wszystkie kraje powinny się włączyć w działania, aby zostały one osiągnięte. Polska ma skupić się na trzech kluczowych tematach: technologia – rozwój przyjaznych klimatowi rozwiązań w tym elektromobilności; człowiek – solidarna i sprawiedliwa transformacja; przyroda – osiąganie neutralności klimatycznej poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami.

Grupy regionalne

Prezydent COP24 Michał Kurtka mówił o tym, że rozłożenie działań na grupy regionalne jest szalenie istotne. Działania ministra Kowalczyka i Michała Kurtyki wspierają wiceminister środowiska odpowiadający za komunikowanie polskiego stanowiska w czasie konwencji Sławomir Mazurek i Rafał Bochenek – pełnomocnika ministra ds. organizacji COP24. Zespół specjalistów będzie pracował, aby przyjąć nawet 30 tysięcy uczestników COP24. Ma to być największe spotkanie pod egidą ONZ. Przyjętych ma być niemal dwa razy wysłanników. Całość rozpocznie „szczyt liderów”. Samo wydarzenie poprzedzi tzw. preCOP24, odbędzie się on w Krakowie w dniach 22-24 października. Polska jest zobligowana do tego, aby przygotować w czasie szczytu cztery wydarzenia, w tym dialog w sprawie finansowania, dialog i dzielenie się dobrymi praktykami tzw. Talanoa Dialogue, prezentacja 2020 – zdanie relacji z tego, co państwa zrobiły w ramach zobowiązań oraz Climat Action. Polska bierze na siebie zobowiązanie ostatecznego porozumienia, ale jak powiedział Michał Kurtka: – Strony biorące udział w COP24 mówią: dajcie nam możliwość przedstawienia postulatów czyli czas. Mamy sobie dać szansę na osiągnięcie porozumienia, nasi negocjatorzy powinni czuć się komfortowo – mówił Kurtyka. 3 września 2018 odbędzie się ceremonialne otwarcie. Otwarcie dla negocjatorów jest dzień wcześniej. Pytanie o porozumienie katowickie to nie pytanie o to, kto jest za, ale kto jest przeciw – dodał.

Logistyka

Budżet przedsięwzięcia zakłada 250 mln zł, są one wyasygnowane na bazie specustawy. Rafał Bochenek mówił, że istotna jest współpraca pomiędzy miastami. Zapewniona jest baza noclegowa i darmowy transport. MSWiA odpowiada za bezpieczeństwo, generał Jan Lach bezpośrednio się tym zajmuje. Komunikacja poprzez stronę internetową będzie się odbywać po 14 września, powstanie też aplikacja dla uczestników. Będzie czasowo ograniczona swoboda przepływu osób na granicach. Logistyka, budowa pawilonów z salami konferencyjnymi i centrów wystawienniczych odpowiednie doposażenie wszystkich obiektów jest kosztowne – mówił Bochenek. Chcemy żeby każdy miał zapewniony transport. Współpracujemy w tym zakresie z ekspertami z AGH, weryfikujemy możliwość stworzenia sieci połączeń – podkreślał Pełnomocnik. Zaznaczono, że konferencja może przedłużyć się do 16 grudnia.

Agata Rzędowska